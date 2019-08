Expeditie Grunnen ziet een tropische tuin in Warffum

De magie van het verleden kun je voelen op Landgoed Verhildersum in Leens tijdens de Historische dagen. Hoe leefden de adel, boeren en landarbeiders in de negentiende eeuw? Het team van Expeditie Grunnen ontdekte dit.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Belevenissen in Zandeweer

- Poppenmuseum in Pieterburen

- Doodstil in Doodstil

- Wandelaars in Usquert

- En nog veel meer

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

