KEI-voorzitter: 'Ik kijk ernaar uit om 6000 studenten voor mij te zien'

De binnenstad van Groningen ontwaakt maandag uit zijn schoonheidsslaapje. Dan is de stad voorlopig weer het domein van studenten. Het jaarlijkse startschot is de KEI-week.

Tijdens de introductieweek leren vijfduizend eerstejaarsstudenten Groningen kennen onder leiding van duizend KEI-leiders. Als voorzitter van het KEI-bestuur ziet de 21-jarige Remmie Palland dat alles en iedereen er klaar voor is.

Ze verheugt zich vooral op de opening. 'Dan staan we als bestuur op het podium. Ik kijk ernaar uit om alle zesduizend studenten voor mij te zien. Daar doe je het toch voor. Dat lijkt mij een heel mooi moment. En verder laat ik het op mij afkomen', zegt ze daags voor de start van de KEI-week.

Feest op de Grote Markt vorig jaar. Foto: Martin Drent/RTV Noord



Op het KEI-kantoor worden dit weekend de laatste puntjes op de i gezet. 'Het is wel heel erg druk. Maar er is de laatste dagen ook maar zoveel wat je kunt doen. Als er nu nog heel veel gebeuren moet, zou dat niet goed zijn. Het zijn nog de laatste kleine details. We liggen goed op schema.'

De afgelopen week waren honderd vrijwilligers van diverse studentenorganisaties in de weer om te zorgen dat zesduizend tasjes werden gevuld. Ook werden de KEI-leiders getraind en was er een crewdag. Alles om iedereen klaar te stomen voor de introductieweek.

Een voorbereiding die al vorig jaar begon. Palland, met inmiddels haar diploma International Business op zak, zette haar twee masters in de winter stil om fulltime aan de slag te gaan voor de KEI-week.

Beginnen in december

'Als je uitlegt dat je een jaar lang fulltime bezig bent, denkt men: huh, waarom beginnen jullie al in december? Alle vergunningen schrijven, alles aanvragen, contact met alle partijen, beleid schrijven, het veiligheidsplan schrijven, dat kost echt heel erg veel tijd.'

'Alles moet opnieuw worden vastgelegd. Natuurlijk weet de gemeente dat we de opening op de Grote Markt hebben, maar ze willen wel weten welke plannen we specifiek hebben. In die kleine details verschilt het en dat moet je wel doorgeven aan iedereen.'

Wat je te wachten staat, weet je pas als je het meemaakt Remmie Palland - voorzitter KEI-bestuur

Palland is geen onbekende met de KEI-week. In 2015 kwam ze als 17-jarige vanuit het Overijsselse IJsselmuiden naar Groningen om International Business te gaan studeren. Ze geeft toe dat ze destijds in het stereotype beeld van 'verloren vogeltje' paste.

'Je weet dat je je opgeeft voor een introductieweek, maar wat je te wachten staat, weet je pas als je het meemaakt. Er lopen in een keer zoveel studenten rond. Ik vond het heel intens. Maar het was een ontzettend leuke week. Je leert mensen kennen en krijgt handvatten voor het studentenleven.'

Vorig jaar: nieuwe studenten struinen over de informatiemarkt. Foto: Martin Drent/RTV Noord



Deze week in 2015 zorgt er niet voor dat ze nu extra kritisch naar 'haar' KEI-week dit jaar kijkt. 'Nee, helemaal niet! Als KEI-loper is alles goed geregeld voor je gevoel. Of er misschien een hekje een meter meer naar rechts had moeten staan, daar merk je niks van.'

Event managers

Twee jaar geleden was ze voor het eerst betrokken bij de organisatie van de KEI-week als Event Manager. Een goede basis voor haar rol als voorzitter dit jaar.

'We hebben een bestuur van zeven personen die vanaf december fulltime bezig zijn. In mei krijgen wij er acht Event Managers bij die vanaf juli fulltime meedraaien.'

'Zij schrijven de draaiboeken en krijgen evenementen toebedeeld. Zij regelen de details en zij aanspreekpunten zijn voor alle vrijwilligers. Ik ben twee jaar geleden Event Manager geweest en heb daar gezien hoe groot de organisatie is. Ik wist dus wat mij te wachten stond, maar andere bestuursleden geven wel aan: ik had veel verwacht, maar het is toch wel meer.'

'Superleuk!'

Met nog een dag te gaan tot de opening van de KEI-week klinkt bij Palland alles behalve stress en vermoeidheid. Enthousiasme voert de boventoon. 'Ik vind het echt superleuk. De KEI-week is professioneel bezig, maar je bent toch een studentenbestuur. Als je begint, ben je met zeven studenten met verschillende achtergronden zonder ervaring in de evenentenbranche.'

'Dan moet je maar even zo'n week neerzetten. Het mooie is dat er zoveel bedrijven zijn waarmee wij samen werken die precies weten hoe het eraan toe gaat in de KEI-week. Zij nemen je bij de hand. Je mag altijd je eigen ideeën blijven houden, wij maken zelf de keuzes. Maar het is mooi om te zien hoe iedereen ons wil helpen.'

Studeren

'Ik zou iedereen aanraden bestuurswerk te gaan doen. Het is heel anders dan je studie, want de universiteit is alleen maar in de boeken. Toch heb ik denk ik na de KEI-week ook wel weer zin om te gaan studeren.'

Beluister hier het KEI-lied 2019: Niets boven Groningen