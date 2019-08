100-jarige FC-fan: 'Als Padt er niet was, was er geen weg'

Ze is geboren op 1 juli 1919 en woont al een groot deel van haar leven aan de Zaagmuldersweg in Stad. Vlak tegenover waar ooit Stadion Oosterpark stond. Bien Bos-Van der Laan.

Met haar man kwam ze daar geregeld. Na zijn dood hield dat op en zodoende was ze tot zaterdagavond nog nooit in de Euroborg geweest. 'Dat loopt eigenlijk al van jongs af aan', vertelt haar nicht Jureen Abel over de band tussen haar tante en de FC.

'Eerder woonde ze vlak bij het stadion aan de Zaagmuldersweg. Daar zag ze al die supporters langslopen en ze zat ook zelf geregeld met haar man in het Oosterpark.' Ondanks dat dat na de dood van haar man ophield, bleef ze haar cluppie trouw volgen.

Bien Bos-Van der Laan en haar nicht Jureen Abel bij aankomst in de Euroborg (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Zo vitaal

Afgelopen juli werd Bien Bos-Van der Laan honderd jaar oud en was het Hans Nijland, de voormalige directeur van de FC, die haar thuis kwam feliciteren. 'Dat vond ze al zo geweldig', vertelt haar nicht over het bezoek. Toen ontstond ook het idee om haar uit te nodigen voor een wedstrijd in de Euroborg.

Een uur voor de wedstrijd komt Bien Bos-Van der Laan met haar rolator het stadion binnen. Daar wordt ze begroet door Wouter Gudde, de opvolger van Nijland. 'Dit is wel heel bijzonder', zegt Gudde. 'Iemand die honderd is en nog vitaal genoeg om naar het stadion te komen, kom je niet elke dag tegen.'

Directeur Wouter Gudde en Bien Bos-Van der Laan Foto: (René Walhout/RTV Noord)



Virgil van Dijk

Haar liefde voor de FC is zo groot dat ze alle voetballers die ooit bij haar club speelden blijft volgen. Virgil van Dijk is een van haar favorieten. 'Op maandagavond kijkt ze altijd even hoe Liverpool het gedaan heeft. Virgil vindt ze echt een geweldige voetballer. Je moet op dat moment ook niet bij haar op bezoek komen, want dan draait alles om voetbal', aldus de nicht van Bien.

De honderdjarige geniet met volle teugen van de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Euroborg. Maar over het wedstrijdverloop is ze niet erg tevreden. 'Het was niet helemaal leuk natuurlijk', reageert de eeuweling. 'Dat die jongens er met rood uit moesten... Maar ja, wat doe je er aan?'