Lopend Vuur: En toch is de VAR een aanwinst voor het voetbal

De rol van de VAR zorgt vaker voor discussie, bijvoorbeeld ook bij Fortuna Sittard - Heracles dit weekend. Na twee ingrepen van de VAR zei voetbalcommentator Jeroen Grueter in Studio Sport: 'Een paar extra ogen, dat helpt.... Maar ja, je kunt net zo goed een blinde neerzetten.'

De voetbalwereld lijkt steeds meer te wennen aan de VAR. In andere sporten, zoals tennis, volleybal en hockey, bestaat de videoscheidsrechter al langer.

Het voetbal lijkt er ook eerlijker op te worden, bijvoorbeeld bij buitenspeldoelpunten of gemene overtredingen.

Hoe denk jij hierover?

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.



Hitteplan

'Het is maar goed dat er een hitteplan is', was vrijdag de stelling in Lopend Vuur. Bijna 66 procent van de mensen was het daarmee eens, 34 procent was het oneens. Er werd 3.101 keer gestemd.