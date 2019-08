Automobiliste klapt op kei op de weg: 'Dat had heel anders kunnen aflopen' (update)

Martine Alting beseft dat het heel anders had kunnen aflopen. Zaterdagavond botst ze op een kei in Vlagtwedde met als gevolg: een kapotte auto. Ze vermoedt dat deze op de weg is gelegd door 'grapjassen'.

Ze weet niet wat ze dacht toen ze op de kei, vlakbij de supermarkt aan de Doctor P. Rinsemastraat, botste. Dat het flink mis was wist ze wel: 'Toen ik de knal hoorde ging ik eerst keihard op de rem. Ik stapte uit en keek of ik een lekke band had. Toen keek ik naar achter en spotte de mega-kei'.

Moedwillig neergelegd

Ze weet bijna zeker dat de kei er door kwajongens is neergelegd: 'We moesten de kei met twee flinke jongens van de rotonde afslepen. Daarnaast is er momenteel feestweek in Vlagtwedde.'

Een motorrijder was er heel anders vanaf gekomen Martine Alting

Ze heeft er dan ook geen goed woord voor over. Ze hoopt dat de jongens dit bericht lezen. 'Ik wil ze vertellen wat voor impact dit heeft gehad. De materiële schade is groot. Ook wil ik ze meegeven dat het heel anders had kunnen aflopen. Een motorrijder was er heel anders vanaf gekomen.'

Politie

De politie is ook bij de aanrijding geweest. 'De actie is levensgevaarlijk', laat een politiewoordvoerder weten. 'In het donker zie je zo'n kei niet. We willen daarom ook dat mensen die wat gezien hebben zich melden.'

Ook de automobiliste gaat nu opzoek naar camerabeelden en getuigen. Ze hoopt er op die manier achter te komen wie de daders zijn.

Update: dit bericht is aangevuld met een reactie van de politie.