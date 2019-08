Voorwaardelijke boete voor voormalig RTV Noord-journalist Rob Mulder

Mulder had het vuurwerk in december 2017 gekocht voor een reportage voor RTV Noord, om aan te tonen dat het makkelijk is om aan illegaal vuurwerk te komen.

Het Openbaar Ministerie vervolgde hem, omdat hij de reportage over de aanschaf van een mortierbom en een Cobra 6 in scene had gezet. Daardoor kon hij volgens het OM geen beroep meer doen op de journalistieke vrijheid.

Intenties

De politierechter ging vanmorgen in die redenering mee. De rechter twijfelde niet aan de intenties van Mulder om via een reportage te waarschuwen voor zwaar professioneel vuurwerk, maar vond de uitwerking 'belabberd'. Mulder werd daarom veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 300 euro. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 30 uur tegen hem geëist.

Ook de vuurwerkhandelaar van wie Mulder het vuurwerk had gekocht, stond vanmorgen terecht. Omdat zijn rol volgens de rechter beperkt was, werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 200 euro. Ook tegen hem was een werkstraf van 30 uur geëist.

