OM: Marumse dievegge moet naar inrichting

Dat eiste justitie maandag voor de rechtbank in Groningen.

De officier vindt bewezen dat de vrouw zich van januari tot eind april van dit jaar schuldig heeft gemaakt aan winkeldiefstallen in Groningen en Drachten.

Vaseline en hoestdrank

In drie winkels aan de Herestraat en bij de Westerhaven in Groningen ging de vrouw in de fout. Dat gebeurde in april van dit jaar. Bij twee andere winkeldiefstallen in januari in Drachten griste de vrouw vaseline en hoestdrank uit de schappen.

Diverse hulptrajecten

Na de diefstallen in Drachten werd de vrouw onder voorwaarden geschorst. Maar in april werd ze op heterdaad betrapt bij een drogist in Groningen. De Marumse bekende op het bureau meteen dat ze de diefstallen had gepleegd.

De vrouw doorliep diverse hulpverleningstrajecten voor haar drugsverslaving. Volgens deskundigen zonder voldoende effect. Reclassering gaf aan niet anders meer te kunnen dan ISD adviseren voor de vrouw.

Uitspraak is over twee weken.