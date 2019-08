Spoorwegbeheerder ProRail betreurt ongeval (update)

'Het laat maar weer de noodzaak zien om alle onbewaakte spoorwegovergangen op te heffen. En dat het helaas niet zo snel gaat als wij willen', laat een woordvoerder in een eerste reactie weten.

Vaker ongevallen

Onze provincie kent een historie van ongelukken op onbewaakte spoorwegovergangen.

De bekendste is de botsing tussen een trein en een melkwagen bij Winsum in 2016. Daarbij vielen achttien gewonden, waarvan drie zwaargewond.

Vorig jaar kwam in Scheemda een 78-jarige automobilist op een onbewaakte spoorwegovergang om het leven.

Extra erg

ProRail is met omwonenden al een tijdje in gesprek om te komen tot sluiting van de gewraakte overweg in Hoogezand.

'We zijn inderdaad al een tijdje goed in gesprek, om te kijken of we tot sluiting kunnen overgaan. Dan is het extra erg als er kort daarvoor zo'n dramatisch ongeluk gebeurt.'

Ontsluitingsweg

Zou die sluiting binnen nu en een maand al gebeuren? Wennekendonk: 'Een exacte datum is nog niet bekend. Als we de locatie van de ontsluitingsweg hebben bepaald, kan het zo snel mogelijk gerealiseerd worden.' Op korte termijn? 'Zeker geen jaar meer. Het liefst zo snel mogelijk.'

(Het bericht is aangevuld met de reactie van Wennekendonk)

