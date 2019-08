De Koffiecorner #39 (met VAR Christian Mulder): 'Lundqvist was geen rood, het was geen doodschop'

Deze aflevering is dat de Groninger scheidsrechter Christian Mulder. Nu actief in Duitsland, maar tot dit seizoen werkzaam in het Nederlands betaald voetbal. Ook als VAR. Ook FC Groningen-watcher Stefan Bleeker praat mee. En natuurlijk gaat het over de wedstrijd FC Groningen - FC Twente, waarin de arbitrage een hoofdrol speelde.

-Martin Drent: 'Ik was behoorlijk van slag, Curovic was een hele fijne jongen'

-Stefan Bleeker: 'Sierhuis had ook wel wat pech deze wedstrijd'

-Christian Mulder: 'Ik vond Lundqvist geen rood, het was geen doodschop'

-Niiwino Geertsema: 'Te Wierik was zichzelf, spelers van Twente en het publiek aan het opfokken'

-Christian Mulder: 'De scheidsrechters hebben zelf nu ook chaos in hun hoofd'

-Niiwino Geertsema: 'Omdat een mens de VAR bedient, is de kans op fouten twee keer zo groot'