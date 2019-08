'Ik wil met een beperking ook gewoon meedoen aan de KEI-week'

Meer dan 100 verschillende kraampjes staan er op de informatiemarkt op de Vismarkt voor de kersverse studenten in Stad. De KEI-week is begonnen en de nieuwe studenten weten niet waar ze moeten kijken.

Zo staan er kraampjes van verschillende studenten - en sportverenigingen, politie, de gemeente Groningen, maar ook van de stichting Wiel & Deal. De stichting wil ervoor zorgen dat je, ook als een (lichamelijke) beperking hebt, gewoon kan studeren en volop mee kan doen aan het studentenleven.

Anouk Tijms is 25 jaar, zit in een rolstoel en is de projectsecretaris van de stichting. Twee jaar geleden kwam ze naar Groningen. Ze wilde op kamers en meedoen met haar medestudenten. Via een lange zoektocht op het internet kwam ze uit bij de stichting Wiel & Deal. 'Zij hebben mij geholpen met het vinden van een nieuwe woning. Dat ging vrij snel.'

KEI-week was niet toegankelijk

Tijms wilde de KEI-Week gaan lopen, maar kwam er al snel achter dat die niet toegankelijk is voor mensen met een beperking. Welk café tijdens de kroegentocht is bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk? 'Dat zijn er niet veel. Op de meeste terrassen kan ik wel zitten, maar binnenkomen is een heel ander verhaal.' Ook zijn de bussen die op de eerste dag rondrijden om de aankomende studenten een tour geven in Stad niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Daarom is het hoog tijd voor verandering. 'We hebben met het KEI-bestuur gekeken waar we het programma toegankelijker konden maken voor deze groep studenten. Natuurlijk kunnen we niet alles in een keer veranderen, maar kleine stapjes maken al een verschil', zegt Anouk Tijms.

Met een kraam op de informatiemarkt probeert de stichting ook te laten zien dat ze er zijn. Veel aanloop is er niet, maar af en toe komen nieuwe studenten nieuwsgierig een kijkje nemen. 'Wat voor kraam is dit?', vraagt een jongen. Zelf heeft hij geen beperking, maar hij vindt het wel interessant en goed wat de stichting doet.

'Meer dan alleen planken'

'Toegankelijker maken is veel breder dan mensen denken. Het gaat om veel meer dan planken die ervoor zorgen dat je met een rolstoel naar binnen kan. Het gaat ook om studeren, huisvesting en zorg. Er bestaan nog te veel veroordelen', zegt Jasper Been, die zich ook regelmatig inzet voor Wiel & Deal.

Zijn nichtje Maaike heeft de stichting Wiel & Deal opgezet en is het voorbeeld van wat er allemaal wél kan. Zij heeft 'gewoon' gestudeerd en woonde 'gewoon' op kamers. Been: 'Ze heeft er wel voor moeten knokken. Ze was gemiddeld wel een dag per week bezig om dingen te regelen voor haar beperking.'

Samen met het KEI-bestuur heeft de stichting gekeken naar slaapplekken, activiteiten zoals de kroegentocht, de groepsvorming, eventuele zorg en de informatievoorziening. Op het aanmeldformulier van de KEI-week was dit jaar ook een optie om aan te geven dat je een (lichamelijke) beperking hebt. Zo kan het bestuur gelijk vanaf het begin de hulp bieden die nodig is.



Lid worden

Daarnaast heeft de stichting met verschillende studenten- en sportvereningen gepraat over de mogelijkheden voor studenten met een beperking die lid willen worden. 'Er was totaal geen sprake van onwil, het is gewoon een kwestie van een andere bril opzetten', zegt Fiore Schuthof, projectmedewerker bij Wiel & Deal.

De aankomende studenten kunnen ook bij Wiel & Deal terecht voor hulp bij huisvestiging. Zo zijn er in het Groenling-gebouw aangepaste studentenkamers te vinden. 'Er is nu zelfs al een wachtlijst', zegt Been. 'Maar de stichting is druk aan het kijken naar meer mogelijkheden.'

Anouk heeft zelf dus nog nooit de KEI-week gelopen. 'Ik vond het echt een gemis en zou het nog heel graag een keer willen doen.' Dit jaar zit er helaas niet voor Anouk, maar misschien volgend jaar. Dan zijn de bussen en kroegen misschien wél toegankelijk.'

