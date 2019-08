OM eist drie jaar cel voor seksueel misbruik buurmeisje

De rechtbank in Groningen (Foto: Netty van der Deen-Flikkema/Groningen in Beeld)

De officier van justitie eiste verder een behandeltraject en een schadevergoeding van 5000 euro.



Oppas

De man paste op 14 juli 2017 in Musselkanaal op zijn zoontje en buurmeisje, terwijl de moeders samen op stap gingen. Het meisje vertelde bij thuiskomt van haar moeder wat haar was overkomen. Het kind was erg gedetailleerd in haar verhaal. Haar moeder nam haar dochtertje voor onderzoek mee naar het ziekenhuis.

Bij het geslachtsdeel van het kind zaten spermacellen van de verdachte. De man ontkent. Volgens hem is het mogelijk dat er spermacellen aan zijn vingers zaten en dat die via het aankleden op die plek terecht zijn gekomen. Dit geloofde de officier van justitie niet.

Mishandeling vriendin

De man stond ook terecht voor het mishandelen van zijn vriendin op 23 februari van dit jaar. De vrouw had verwondingen aan haar oor. Ze hadden die dag ruzie, maar van mishandeling was volgens de verdachte geen sprake. Het slachtoffer trok haar verklaring later in, omdat de verdachte inmiddels bij een psycholoog liep.

Ondanks de intrekking besloot het OM ook de vervolging voor de mishandeling door te zetten. 'Ook al valt dit feit in het niet bij het andere feit', zei de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.