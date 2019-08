Wie kent het verhaal van schipper W. Meijer uit Wildervank?

Dankzij onderzoek van de Groningse archeoloog Yftinus van Popta is achterhaald dat een scheepswrak uit Zeewolde bevaren werd door de Wildervankster schipper W. Meijer. Totdat in 1893 het noodlot toesloeg.

Het is een jaar geleden. Van Popta, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoekt schepen uit de negentiende eeuw. 'Die worden nooit belangrijk gevonden en dat wil ik veranderen', zegt hij over het onderzoek waarmee hij destijds volop bezig was.

Van Popta ontdekt in een archiefmap van scheepswrakken uit Flevoland een tekening met daarbij wat papiersnippers. 'Bij mij een belletje rinkelen van: hey, hier is nog nooit wat mee gedaan. Laat ik maar eens gaan kijken wat het oplevert.'

Speuren

In een digitale bibliotheek speurt hij met allerlei zoektermen naar aanknopingspunten voor hét verhaal achter dat ene scheepswrak. Zijn enige houvast: de papiersnippers met een paar woorden erop.

'Op een gegeven moment liep ik vast', zegt hij over zijn monnikenwerk. 'Bij een aantal stukjes kon ik er niet achter komen wat het was. Ik heb het even weggelegd eind vorig jaar.'

Van Popta schat in dat een wetenschappelijk artikel het maximaal haalbare is en pakt aan het begin van het nieuwe jaar de handschoen weer op. Dat blijkt achteraf een gouden zet.

Op een gegeven was de informatie zo concreet dat ik het plaatje completer kon maken Yftinus van Popta - maritiem archeoloog

'Ik was met het laatste krantenartikeltje bezig, waarvan ik nog niet wist wat het was. Tot ik weer een andere zoekcombinatie gebruikte. Toen rolde eruit dat het uit de Nieuwe Veendammer Courant kwam.'

'Daar vond ik weer nieuwe dingen en op een gegeven was de informatie zo concreet dat ik het plaatje completer kon maken.'

'Dat moet hem zijn'

'Uiteindelijk leverde dat één krantenbericht op waarvan ik dacht: dat moet hem zijn. Alles klopte. Scheepstype, locatie, alles erop en eraan. Alleen de exacte locatie wist ik nog niet. In een andere krant stonden coördinaten van een wraklocatie om de scheepvaart te waarschuwen van: pas op, als je daarop botst, ben je zelf ook de Sjaak.'

Als hij vervolgens zijn bevindingen naast de coördinaten legt, is er een match. 'Toen wist ik het zeker. Dit is heel bijzonder. We hebben 450 scheepswrakken in Flevoland waarnaar onderzoek is gedaan en ik denk dat het aantal wrakken waarvan het complete verhaal kennen nog geen vijf is.'

Het verhaal achter het door Van Popta onderzochte wrak, blijkt extra bijzonder. De schipper heette W. Meijer uit Wildervank. Hij voer met zijn 'De Drie Gezusters'.

'Ik woon zelf in Sappemeer en kom vaak ik de omgeving van Veendam en Wildervank. De heer W. Meijer voer met zijn schip heel vaak op en neer naar bijvoorbeeld Rotterdam om vrachten steenkolen op te halen en bracht deze dan naar de Veenkoloniën hier in Groningen. Het verhaal wordt dan ook nog eens heel persoonlijk.'

In de omgeving van Wildervank wonen mensen die Meijer heten en hier misschien meer over weten Yftinus van Popta - maritiem archeoloog

Van Popta hoopt dat het achterhalen van de gegevens het begin is van het nog verder ontrafelen van de geschiedenis van Meijer en zijn schip.

'In de omgeving van Wildervank wonen mensen die Meijer heten en hier misschien meer over weten. Hopelijk gaat die balletje verder rollen en komen we er ook achter wie die schipper precies was en wat er is gebeurd.'