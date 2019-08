Enexis maakt haast met vergroten capaciteit groene stroom

Dat kondigt het bedrijf aan in een vooruitblik op de komende jaren, nu er zoveel extra groene stroom in wind- en zonneparken wordt geproduceerd.

De toename gaat zo snel dat zowel het regionale als het nationale netwerk die niet kunnen bijbenen. Dat betekent dat met name zonneparkproducenten de opgewekte stroom niet direct kunnen terugleveren op het hoofdnet.

Dikkere kabels

In Groningen is inmiddels capaciteit voor 262 MW aan zonnestroom en 447 MW voor windenergie. Daar komt tot 2021 respectievelijk 190 MW en 406 MW bij. Dat kan door meer en dikkere stroomkabels aan te leggen, maar ook door gebruik te maken van mobiele middenspanningsstations, zogeheten E-houses.

Maar ook dan moeten vooral exploitanten van zonneparken rekening houden met soms jarenlange vertraging voor ze de geproduceerde stroom ook kunnen afvoeren. 'De planning van windparken is lange-termijnwerk, waar we goed op kunnen anticiperen. Maar omdat de grond uitgerekend daar waar we weinig capaciteit hebben goedkoop is, worden daar snel zonneparken ontwikkeld', zegt woordvoerder Jan Bakker van Enexis.

Het is de bedoeling dat wie nu nog een zonnepark wil bouwen én voor subsidie in aanmerking wil komen, eerst een contract met Enexis moet laten zien over de feitelijke afname van de stroom. Het is de bedoeling dat de overheden de komst van zonneparken beter gaan plannen.

Bouw zonneparken beter plannen

Ook voor de jaren na 2021 voorziet Enexis een uitbreiding van de capaciteit. In Groningen gaat het om 393 MW zonne-energie en nog maar 23 MW windenergie. In heel Nederland gaat het om bijna 2200 MW tot het jaar 2021 en nog eens 3300 MW daarna. De investering bedraagt de komende drie jaar zo'n 250 miljoen euro.

Bakker wijst erop dat stroomproducenten niet alleen van Enexis, maar ook van het nationale netwerkbedrijf TenneT afhankelijk zijn. Ook dat bedrijf moet zijn capaciteit uitbreiden, maar door de vele noodzakelijke procedures gaat dat niet snel genoeg.