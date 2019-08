FC Groningen speelt definitief in Den Haag tegen AZ

FC Groningen speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ in Den Haag. Aankomende donderdag speelt AZ ook al de thuiswedstrijd tegen FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag.

Uiterlijk dinsdag 13 augustus aan het eind van de middag verwacht FC Groningen meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over een eventueel vervolg van de kaartverkoop. De verkoop werd eerder maandag stopgezet. Het is dus voorlopig ook nog onduidelijk hoe het zit met de vervoersregeling voor de wedstrijd in Den Haag.

AZ was op zoek naar een andere speellocatie omdat zaterdag door de harde wind een deel van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar instortte. De Noord-Hollandse club kwam al snel uit bij ADO, omdat dat een van de weinige stadions is waar komende week twee keer op rij gespeeld kan worden.

'We hebben de afgelopen dagen veel steunbetuigingen van supporters en collega-clubs ontvangen. We zijn erg dankbaar voor het meedenken van ADO Den Haag, de KNVB, de UEFA en lokale autoriteiten. Het is mooi dat we op korte termijn een oplossing hebben om onze thuisduels te kunnen spelen', zegt Robert Eenhoorn, directeur van AZ.

Het tijdstip van de aftrap van FC Groningen tegen AZ blijft onveranderd, die is zondag 18 augustus om 16:45 uur.