'Grietje Pasma was een aanpakker met een duidelijke visie'

'Het is heel erg onwerkelijk. Als ik oude beelden van haar zie, dan raakt het me', Dat zegt Elske Dijkstra, voor wie het overleden van Grietje Pasma een grote schrok was.

Pasma, de bekende sportpromoter, overleed totaal onverwacht op 67-jarige leeftijd in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze ademende sport, maar is vooral bekend als organisator van de 4 Mijl van Groningen.

Oud-sportjournalist Dick Heuvelman en de huidige directeur van de 4 Mijl Elske Dijkstra blikken terug op hun persoonlijke band met Pasma en haar nalatenis.

Grote schrok

'Ik had het totaal niet verwacht en schrok er erg van', zegt Heuvelman. Hij kende Pasma vooral van de basketbalclub Donar, waar hij haar vaak tegenkwam. Haar grote liefde voor sport begon ook bij Donar.

Elske Dijkstra kan het nog maar amper geloven. 'Ik hoorde het zondagmiddag van de familie. Grietje is in haar slaap overleden. Ze is maar 67 jaar geworden en heeft maar heel kort kunnen genieten van haar pensioen.'

Elske Dijkstra, directeur van de 4 Mijl (Foto: RTV Noord)



Aanpakken

Heuvelman en Pasma kwamen elkaar vaak tegen bij de basketbalclub Donar. 'Zij was de grote gangmaker achter de reanimatie van Donar in 1986. De hoofdsponsor stopte eind 1982 en toen hebben we drie lang eredivisieloos gespeeld. Toen heeft Grietje samen met Cor Kooi en oud-speler Jos Timmer de boel weer in leven gebracht. Dat was echt een hele prestatie', aldus Heuvelman.

Volgens de oud-journalist wist Pasma wel van aanpakken. 'Als zij zich ergens in vastbeet dan liet ze ook niet meer los. Ze was echt een heel goede organisator. Ze wist precies wat er moest gebeuren. Kijk maar naar de 4 Mijl, door haar zijn er ook wereldtoppers naar Groningen gekomen.'

Daadkracht

Heuvelman had soms ook wel eens een aanvaring met Pasma. 'Ik kreeg in die tijd dat ik nog journalist was veel fax-berichten van haar, soms iets te veel. Dat irriteerde me en daar heb ik later ook een column over geschreven: Grietje-fax-ma. Ze vond het wel grappig, maar toch ook niet heel leuk.'

Voor Dijkstra heeft Grietje Pasma heel veel betekend. 'Ik ben sinds 2000 actief voor de 4 Mijl en later in dienst getreden van haar organisatie Topsport Noord-Nederland. Grietje heb ik vooral leren kennen als een daadkrachtig iemand met heel veel wilskracht en een duidelijke visie hoe ze het hebben wil.'

Ongelofelijk gedreven

Door al deze eigenschappen heeft Grietje Pasma veel kunnen betekenen voor de sport in het Noorden. 'Ze was ongelofelijk gedreven. Dan kwam ik op kantoor en dan was Grietje er al vanaf zeven uur 's ochtend. Dan had ze alle kranten al gelezen en al helemaal bedacht wat er moest gebeuren. Ik had nog niet eens mijn jas uit en zij begon er al over wat er moest gebeuren. Zo gedreven was ze.'

Voor al haar werk voor de sport is Grietje Pasma nog benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees ook:

- Sportpromotor Grietje Pasma onverwacht overleden