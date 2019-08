Jaar cel geëist voor man die woning van vrouw binnendrong en haar dreigde te verkrachten

'Het is de nachtmerrie van elke vrouw, een enge film.' Dat waren maandag de woorden van de officier van justitie.

Zij eiste een jaar celstraf tegen een 46-jarige man uit Westerwolde voor bedreiging en insluiping. Dat gebeurde op 27 en 31 maart van dit jaar in Winschoten in de woning van een vrouw.

Insluiper onder bed

De man kwam op die dag de woning aan de Herman Heyermansstraat binnen met een sleutel en ging onder het bed van de vrouw liggen. Zij had zojuist haar kinderen naar school gebracht. Bij thuiskomst bedreigde de man haar met een mes met de dood.

De man zei: 'Ik heb mijn leven opgegeven omdat jij geen relatie met mij wilt. Jij gaat je kinderen in Ethiopië nooit meer zien.' Hij zei daarbij dat ze samen doodgingen. 'Dit mes is voor jou en mij.'

Verkrachtingsdreiging met mes

De vrouw rende gillend naar haar buurman. Die zag de verdachte man de woning uitrennen. De man wist te ontkomen. Nog voordat de vrouw op het bureau aangifte wilde doen, drong de verdachte twee dagen later opnieuw de woning van de vrouw binnen. Ditmaal lukte hem dat door een ruit van de woning in te tikken.

Hij dreigde de vrouw te verkrachten of dood te maken als ze geen seks met hem wilde. Om zijn bedreiging kracht bij te zetten liet hij opnieuw een mes zien. Haar jonge kinderen waren hier getuige van. Het 8-jarige zoontje van de vrouw, die zijn moeder te hulp wilde schieten, kreeg ook een bedreiging om zijn oren: 'Als jij je ermee bemoeit, dan steek ik jou ook neer.'

'Blijf bij ons!'

Toen de gealarmeerde politie ter plaatse kwam, klampte het 8-jarige kind zich aan een agent vast met de smeekbede of de agenten niet bij hun thuis wilden blijven, zodat ze veilig waren. 'Blijf bij ons!', zei het kind.

De man was inmiddels de woning uitgerend, maar kon door toegesnelde dienders worden aangehouden. Hij werd meegenomen naar het bureau. Uit zijn zak kwam een opengeklapt mes tevoorschijn. De man had die dag flink gedronken.

Klussen

De man en de vrouw kennen elkaar via een Nederlandse taal- en inburgeringscursus. De verdachte had al langer een oogje op de vrouw, maar zij wilde geen relatie met de man. Wel raakten ze bevriend. De man ontkent dat hij de vrouw heeft bedreigd. De vrouw had hem gevraagd om te komen klussen, opperde hij tegen de rechters.

De verdachte man is de eerste keer vermoedelijk met een reservesleutel van de woning bij de vrouw naar binnen geslopen. De tweede keer zou hij met een hamer of schroevendraaier het raam hebben ingetikt. Dat gereedschap kocht hij een dag ervoor bij een winkel, zo bleek uit camerabeelden. Tegen de rechters verklaarde de man vandaag dat hij dat gereedschap nodig had om bij de vrouw gordijnen op te hangen.

Contact- en locatieverbod

Tussen de eerste en de tweede insluiping hadden buren van de vrouw gezien dat de man zich in de straat had opgehouden. Ook bij de voordeur van de vrouw. De officier eiste naast de celstraf een contactverbod met de vrouw en haar kinderen en een locatieverbod voor heel Winschoten. Beide verboden gelden voor de duur van drie jaar. 'Bij elke overtreding mag hij een maand de cel in', zei de officier.

De geboren Ethiopiër heeft in Nederland een blanco strafblad. Zijn raadsvrouw pleitte voor een gevangenisstraf voor de duur gelijk aan het voorarrest van haar cliënt. De man zit nu vier maanden vast. 'Het is wel lang genoeg geweest.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.