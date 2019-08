Voetbalclub Nieuweschans runt camping en wil uitbreiden

Er moet een plek voor campers komen en de sanitaire voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. De kosten zijn alleen te hoog voor de voetbalvereniging.

Dick Wiebrants is trainer van VV Nieuweschans en beheerder van de camping. Hij wijst naar de parkeerplaats bij het sportcomplex. 'Hier moeten de campers komen. In totaal moet er plek zijn voor tien campers.'

De tekst gaat door onder de afbeelding



Wiebrants laat zien waar de campers moeten staan (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Campers verboden

Een paar jaar geleden was het Molenbastion in Bad Nieuweschans een populaire plek voor campers. Op informatiesites voor camperaars werd de plek aanbevolen. Drie jaar geleden stak de gemeente daar een stokje voor aangezien het geen officiële camperplaats was.

Volgens Wiebrants is er nu geen andere goede camperstandplaats in de omgeving. 'Het zou goed zijn voor Bad Nieuweschans als die er wel zou komen. Thermen Bad Nieuweschans is hier namelijk vlakbij. Er gaan veel mensen naartoe, ook mensen met campers', vertelt de beheerder van de camping.

Toiletten en douches

Daarnaast wil Wiebrants dat de toiletten en douches worden opgeknapt. 'Eigenlijk kan dit niet meer. Het moet wel voldoen aan de eisen van deze tijd. De betegeling moet helemaal naar boven lopen. Dat is nu niet het geval en daardoor wordt het schoonmaken erg lastig. Een betonnen muur is namelijk niet makkelijk schoon te houden. Ook is de ruimte erg klein.'

De tekst gaat door onder de afbeelding



Wiebrants laat zien hoe klein de doucheruimte is (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Kosten

De plannen liggen bij de gemeente volgens Wiebrants. 'De kosten zijn ongeveer 70.000 tot 80.000 euro. Dit kunnen wij zelf niet betalen. We moeten het dan ook hebben van fondsen en dergelijke', legt Wiebrants uit.

Maar is het plan niet te ambitieus? De beheerder, die inmiddels met pensioen is, denkt van niet. Ondanks dat hij ook nog de voetbalvelden onderhoudt. Hij verzuipt niet in het werk: 'Ik moet het goed in de gaten houden, maar tot op heden lukt dat wel.'