'Ze stond sterk in haar schoenen en kreeg heel veel voor mekaar, dat was Grietje Pasma'

Er zijn niet veel mensen die zich met zoveel overgave vastbijten in de organisatie van een evenement als Grietje Pasma. Als zij vond dat Haile Gebrselassie of Kenenisa Bekele moest deelnemen aan de 4 Mijl dan stelde ze alles in het werk om dat te realiseren.

En in veel, zo niet alle gevallen, lukte dat. En ze vond dan ook dat de hele wereld dat moest weten. Vandaar dat ze de complete vaderlandse pers twee dagen voor de tweede zondag in oktober uitnodigde voor de traditionele persconferentie. Het deed haar pijn als de gehoopte media aandacht te wensen overliet. Maar ze ging onverstoorbaar verder met haar missie om het loopevenement meer en meer op de kaart te zetten.

Missie

Of het nou ging om het samenstellen van een topveld of om 'iedereen' te kunnen laten lopen tussen Haren en Groningen. Van ruimte voor pakweg 1500 lopers naar 23000 deelnemers was voor een groot deel haar verdienste. Vastberaden liep ze de deur plat bij de gemeente, provincie en andere instanties om deze groei mogelijk te maken. Ze sprak het nooit uit, maar eigenlijk was dit in de loop der jaren haar missie geworden.

Op de dag van de 4 Mijl was Pasma verbaal ook nadrukkelijk aanwezig. De 'prerace meeting' was een door haarzelf geregisseerde bijeenkomst. Op haar eigen, ietwat chaotische manier stelde ze de Afrikaanse toplopers en de snelle atleten uit Nederland voor. Altijd sprak ze de hoop op een toptijd of parcoursrecord uit.

Dadendrang

Wat daarnaast ook steeds belangrijker werd was de Charity Run. Stuk voor stuk werd bekend Groningen geïntroduceerd. Mensen die in haar ogen onmisbaar waren om de geldinzamelingsacfie voor het goede doel een ferme duw in de rug te geven. Ik kreeg wel eens het gevoel dat ze het daarvoor én voor Grietje Pasma deden. Je kon er niet onderuit als je door haar gevraagd werd om met een collectebus of herkenbaar in een opvallend shirt van Haren naar Groningen te lopen.

Ikzelf kreeg met haar dadendrang te maken bij het NK Tafeltennis, jaren geleden door Pasma georganiseerd in Groningen. Zij bepaalde min of meer wanneer ik als speaker de microfoon ter hand nam. En bovenal wat er gezegd moest worden. Dat was Pasma ten voeten uit. Zelf de regie hebben en vooral houden. Altijd goed bedoeld, dat wel.

Kritisch

Dat merkte ik ook als presentator van het sportprogramma op Radio Noord. Ze luisterde met een kritisch oor naar de uitzending van Noord Sport op zondagmorgen. Als haar iets niet zinde of de feiten klopten niet dan kreeg je dat kort na twaalf uur middels een berichtje te horen. Op een manier om je voordeel ermee te doen.

Zelf was ze een keer de hoofdpersoon in de uitzending. Een week voor haar laatste 4 Mijl als racedirector. Ze vond het een hele eer om de hoofdrol te hebben. Speaker Wycher van der Bremen luidde haar uit met commentaar bij haar spreekwoordelijke laatste meters op de Vismarkt. Ze werd emotioneel, maar raakte niet van haar stuk.

Dat was Grietje Pasma. Ze stond sterk in haar schoenen, had haar mening altijd klaar en kreeg veel, heel veel voor mekaar.