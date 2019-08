Lopend Vuur: Zonder studenten is Groningen een saaie stad

Niet iedereen is blij met hun komst. In sommige wijken zijn veel studentenhuizen. En die gaan vaak gepaard met overlast, door bijvoorbeeld veel fietsen op de stoep en lawaai op tijdstippen dat andere mensen slapen.

Daar staat tegenover dat ze ook zorgen voor levendigheid in de binnenstad en een actief verenigingsleven. Veel studenten blijven ook na hun studie in Groningen of omgeving wonen.

Hoe denk jij hierover?

