Hongaarse politie vindt meer drugs in auto en kluisjes Roelf B. (update)

Maandag werd bekend dat Roelf B. in Hongarije is opgepakt nadat hij vanuit zijn tent, op het muziekfestival Sziget in Boedapest, drugs verkocht. Hij deed dat met een 22-jarige man. Volgens De Telegraaf gaat het om de 22-jarige Gert-Jan N., eveneens uit Stadskanaal.

Bestelauto

De politie vond in de tent van het tweetal een autosleutel. Ze wilden echter niet vertellen waar ze de auto hadden ondergebracht. Na speurwerk vond de politie uiteindelijk de bestelauto.

De Hongaarse politie doorzoekt de auto:



In het bestelbusje vond de politie in totaal 20.000 pillen met een totale straatwaarde van 100 miljoen Hongaarse forint. Omgerekend is dat ruim 300.000 euro.

Kluisjes

De Telegraaf meldt dat ook in bagagekluisjes op het festivalterrein drugs zijn aangetroffen, afkomstig van B. en zijn kompaan.

Helpen

B. maakt deel uit van het Nederlandse estafetteteam. Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie zegt dat er contact is met de familie van B. over zijn aanhouding.

'Als het mogelijk is willen we graag kijken of we op een of andere manier kunnen helpen in deze kwestie. De toekomst moet uitwijzen of we iets kunnen doen.'

Streng drugsbeleid

Volgens correspondente Mitra Nazar van de NOS is de Hongaarse regering heel duidelijk over het handelen in drugs.

'Het is een conservatieve regering en premier Viktor Orbán heeft in het verleden wel gezegd dat hij Hongarije helemaal drugsvrij wilde. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs. Ook medicinaal gebruik van drugs is strafbaar. Dat zijn zaken die je wel moet weten.'

