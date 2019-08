PSV – FC Groningen mogelijk naar woensdag 25 september

De ploeg van Mark van Bommel neemt het donderdagavond op tegen FK Haugesund en verdedigt een 1-0 voorsprong. Als de Eindhovenaren zich plaatsen voor de volgende ronde wordt de wedstrijd tegen FC Groningen verplaatst naar woensdag 25 september.

Vier weken

Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen baalt van de situatie. 'We hebben dat deze week definitief te horen gekregen van de KNVB', zegt Gudde.

'Ik heb moeite met de manier van communiceren van de KNVB. De afspraak is dat een club vier weken van tevoren een verzoek moet doen. Dat heeft PSV in dit geval ook gedaan, maar ik vind dat je dat dan ook direct moet vertellen aan je supporters.'

'Dit is niet goed voor de supporters'

De directeur snapt dat de wedstrijd bij mogelijk Europees succes verplaatst kan worden en heeft daar ook begrip voor. 'We hebben allemaal gezien wat de successen van Ajax voor het Nederlands voetbal kunnen betekenen. De kampioen plaatst zich nu definitief voor de groepsfase van de Champions League bijvoorbeeld.'

'Op 19 juni is het speelschema bekendgemaakt. Hierin staan voetnoten, maar we willen ruim voor een wedstrijd weten of er een mogelijk is dat die verplaatst wordt. De afspraken die er nu liggen hebben we met alle directeuren gemaakt, maar die wil ik tegen het licht houden. Dit is niet goed voor supporters en dat heb ik ook bij de KNVB kenbaar gemaakt.'

Tegemoetkoming

De directeur wil de FC Groningen-supporters die mogelijk de 25ste september naar Eindhoven gaan tegemoet komen. 'We gaan kijken of we iets voor de supporters kunnen doen, want ik snap dat het heel lastig is voor veel mensen om op een woensdagavond naar Eindhoven af te moeten reizen', besluit de directeur van FC Groningen.

