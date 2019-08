Overlast in Westerbroek: 'Straks heb ik een baksteen door mijn ruit'

Het begint met een bericht op Facebook van burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. Hij vraagt om de rust in het dorp te bewaren. Waar het precies over gaat is onduidelijk. Als we vanuit de redactie contact zoeken met bewoners, krijgen we signalen dat het gaat om overlast door een groep jongeren.

Onvrede

Het is een rustige ochtend in Westerbroek als we er poolshoogte nemen. Wat wil je ook, in een dorp in vakantietijd met nog geen vierhonderd inwoners. Toch gaat er achter die rust inderdaad een hoop onvrede schuil.

Baksteen door de ruit

Iedereen die in Westerbroek op straat loopt, weet meteen wat je bedoelt als je over 'de overlast' begint. Dat niemand in dit artikel bij naam genoemd wil worden zegt genoeg. 'Dan heb ik morgen een baksteen door de ruit.'

Eieren

Tot een baksteen kwam het nog niet, maar verschillende eieren hebben hun weg wel gevonden richting de bezittingen van inwoners. Ook het dorpshuis heeft het moeten ontgelden. De buitenmuur van het gebouw telt drie gaten. 'Moedwillig kapotgemaakt door de zes jongeren om wie het gaat', zegt één van de Westerbroeksters.

Die zes jongeren, ze zouden tussen de 16 en 21 jaar oud zijn, hingen tot voor kort rond bij het dorpshuis. 'Ze klommen op het dak, ook van het elektriciteitsgebouw wat ernaast staat.' Inmiddels hebben ze zich richting het schoolplein van de Jan Ligthartschool verplaatst. 'Toegegeven', zeggen verschillende bewoners: 'de laatste weken is het rustig. Maar dat komt waarschijnlijk doordat de jongeren op vakantie zijn.'

'Verboden voor onbevoegden'

Die school was in de zomer van 2017 nog in het nieuws: hij was te klein, moest sluiten, en kon vervolgens toch openblijven omdat het bestuur zich aansloot bij een landelijke stichting.

Toen we hier kwamen wonen, wisten we dat er een school zat. Dat is het probleem ook niet. De jongeren zijn het probleem Een omwonende

Inmiddels is een hek bij de school opgesierd door een bord, waarop expliciet staat dat, buiten de schooluren, alleen kinderen tot twaalf jaar op het plein mogen spelen. 'Onbevoegden' zijn tussen 20.00 en 7.00 uur helemaal niet welkom.

Wonen naast school

'Natuurlijk', zeggen omwonenden, 'toen we hier kwamen wonen, wisten we dat er een school zat. Dat is het probleem ook niet. De jongeren zijn het probleem. Ze voetballen er soms tot half twee 's nachts, zitten er te blowen en plassen in de zandbak. En de ouders? Die kijken weg.'

De situatie leidde afgelopen juni tot een opstootje. De jongeren bevonden zich weer op het schoolplein, ver na de op het bord aangegeven 'eindtijd' van 20.00 uur. Omwonenden voelden zich uitgedaagd en zeiden er wat van. 'Vervolgens is er van beide kanten wat gebeurd.' De politie kreeg twee aangiftes binnen, maar die leidden volgens een woordvoerder 'niet tot iets concreets'.

Dorpskrantje

In het dorpskrantje 'Aalmansneis Westerbroek' heeft de 'problematiek rond vrijetijdsbesteding door jeugd en jongeren in het dorp' ook de aandacht.

'Verblijven in het dorp is altijd merkbaar maar gedrag moet acceptabel blijven', staat er in de editie van juni 2019. 'Omwonenden klagen dat ze een grote mond krijgen. Soms zijn er represailles door jongeren, en aan de andere kant zijn er ouders die vinden dat hun kinderen op een verkeerde manier worden bejegend.'

Welzijnsorganisatie ingeschakeld

Inmiddels heeft de gemeente Midden-Groningen de welzijnsorganisatie ingeschakeld. Iemand van die organisatie heeft op 28 juni gesproken met betrokkenen.

We kijken iedere dag op Funda. En dat terwijl we hier zo mooi wonen Een Westerbroeker

Voor sommige inwoners gaat het alleen niet snel genoeg. 'Men zegt dat ze in gesprek zijn, maar er is nog maar één gesprekje geweest. Verder gebeurt er niets. Wij zijn er helemaal klaar mee. Sterker nog: we kijken iedere dag op Funda. En dat terwijl we hier zo mooi wonen.'

Verantwoording

RTV Noord sprak met verschillende inwoners uit het dorp. Zij wilden niet bij naam genoemd worden of meewerken aan een radio- of televisieinterview. Het is niet gelukt om in contact te komen met de jongeren zelf of hun ouders. De namen van de ontevreden bewoners zijn bekend bij de hoofdredactie.

Wijkagent

Volgens de politie houdt een wijkagent de situatie intussen in de gaten. 'Als er zaken plaatsvinden die niet door de beugel kunnen, zullen we handhavend optreden.'

Behalve de twee aangiftes die zijn binnengekomen over het opstootje in juni, zijn er volgens de politie begin juli twee aangiftes binnengekomen over de spiegels die van auto's zouden zijn getrapt.

Direct boetes

Locoburgemeester Peter Verschuren laat in een reactie op dit artikel weten dat er een 'gecoördineerde actie' is opgezet door de politie, boa's en jongerenwerk. Jongerenwerk spreekt volgens Verschuren met de jongeren, en de politie deelt geen waarschuwingen uit maar gaat bij een incident direct over tot bekeuren.

Verschuren benadrukt dat het de afgelopen tijd rustig is in het dorp. Dat dat, zoals de bewoners zeggen, zou komen door de huidige zomervakantie vraagt hij zich af. 'Ook de jongeren weten dat ze bij de minste of geringste overtreding worden bekeurd.'

