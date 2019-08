'Strafzaak voor Knoalsters in Hongarije kan nog wel jaren duren'

Het kan nog wel twee jaar duren voordat Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal voor de rechter in Hongarije verschijnen. Dat zegt Csaba Rumi, een Nederlands sprekende advocaat die zijn kantoor heeft in Boedapest.

B. (21) en N. (22) worden verdacht van drugshandel. Ze werden vorige week betrapt toen ze drugs verkochten op het terrein van het Sziget-festival. Later vond de Hongaarse politie nog eens zeventien kilo drugs in de auto van de twee Knoalsters.

Zolang het politieonderzoek aan de gang is, blijven de twee verdachten in voorarrest, verwacht Rumi. De advocaat is op dit moment op vakantie in Kroatië. Hij kent de zaak alleen vanuit de media.

'Heel zwaar bestraft'

'Drugsdelicten worden heel zwaar bestraft in Hongarije', zegt Rumi. In theorie kan de rechter een levenslange straf opleggen, maar hij denkt dat het niet zo'n vaart loopt. 'Wellicht een celstraf van zes tot acht jaar, maar dat zeg ik met de grootst mogelijke voorbehouden.'

OM beslist

Als het onderzoek is afgerond, beslist het Hongaarse openbaar ministerie of er een zaak is. Deze moet dan worden ingediend bij de rechtbank. Het komt dan meteen met een voorstel over de strafeis. Dat gebeurt dus al voor de behandeling van de strafzaak en niet zoals in Nederland in het requisitoir tijdens de zitting.

In Nederland uitzitten

Als de twee mannen in Hongarije veroordeeld worden, kunnen zij hun straf in Nederland uitzitten nadat deze onherroepelijk is: dus als er geen hoger beroep komt of na uitspraak in hoger beroep. De straf die ze opgelegd krijgen, moeten ze ook hier uitzitten. Deze wordt dus niet aangepast. Dat geldt voor alle straffen die binnen de EU worden opgelegd.

