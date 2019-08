51-jarige Groningse krijgt boete voor hennepknippen

De vrouw knipte samen met twaalf andere personen hennep in een pand aan De Kring in Stad. Dit gebeurde vorig jaar in april. De politie kreeg een tip dat in een schuur op het woonwagenkamp hennep werd geknipt. Er lag voor 100.000 euro aan hennep in de schuur.

Een andere straf

Alle knippers zijn inmiddels veroordeeld tot 30 uur werkstraf. De vrouw was in 2014 voor hetzelfde feit veroordeeld tot een taakstraf en heeft daarom een andere straf gekregen. Dit heeft te maken met artikel 22B. Dit houdt in als een persoon binnen vijf jaar opnieuw fout in gaat en er dus niets van geleerd heeft een andere straf moet krijgen.

Doordat alle knippers stijf de kaken opeen houden zijn de opdrachtgevers in deze zaak niet opgepakt.

