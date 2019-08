Atletiekclub Jahn II over arrestatie Roelf B.: 'Hoe kon dit gebeuren?'

'We kennen Roelf als iemand die serieus met topsport bezig is. Wat er nu gebeurt, zagen we niet aankomen.' Fred Moll, voorzitter van atletiekvereniging Jahn II in Stadskanaal, weet amper wat hij met de situatie rond Roelf B. aan moet.

B. werd vorige week samen met zijn metgezel Gert-Jan N. tijdens het Sziget-festival bij Boedapest gearresteerd toen ze werden betrapt op drugshandel. De twee Knoalsters hangt een lange gevangenisstraf boven het hoofd.

Dagelijks trainen

B. was bezig door te breken in de atletieksport. 'Hij trainde dagelijks op onze baan', vertelt Moll. 'Dat deed hij aan de hand van schema's die hij kreeg van zijn trainers in Papendal [nationaal sportcentrum bij Arnhem - red.]. Hij wist wat hij moest doen.'

Volgens de voorzitter was aan B. in de weken vooraf aan zijn vertrek naar Hongarije niets bijzonders te merken.

'Al het waar is wat de media nu melden, is dat voor ons onbegrijpelijk', gaat Moll verder. 'Bij ons wordt op en rond de baan niet gerookt. Ook alcoholgebruik is niet toegestaan. Wij communiceren hierover actief naar onze leden toe. Het is voor mij daarom een raadsel hoe Roelf in deze situatie is beland.'

Mogelijke bijeenkomst

Moll weet nog niet precies wat zijn bestuur gaat ondernemen. 'Het is nu vakantie, maar onze leden zullen vast veel vragen hebben, net als wij. Wellicht gaan we een bijeenkomst beleggen, mogelijk in samenspraak met de Atletiekunie. Daar moeten we het nog over hebben.'

'Het ergste vind ik de gevolgen voor zijn atletiekcarrière. Hoe dit ook afloopt, trainen zit er voorlopig niet in.'

