Atletiekunie: 'We distantiëren ons volledig van elke vorm van gebruik en handel in drugs'

De Atletiekunie heeft via een bericht op de website laten weten dat het zich volledig distanieert van elke vorm van gebruik en handel in drugs. Deze week werd bekend dat atleet Roelf B. uit Stadskanaal vastzit voor drugshandel in Hongarije.

'We kunnen ons voorstellen dat er enorm veel vragen leven over dit onderwerp; die leven uiteraard ook bij ons. Zolang we de betrokken personen niet hebben kunnen spreken, zullen deze vragen onbeantwoord blijven. Tegelijkertijd hebben we oog voor wat dit teweeg brengt bij de familie en directe omgeving', staat op de site.

De Atletiekunie wacht nu de verdere rechtsgang af.

Tweede keer in korte tijd

Voor de tweede keer in korte tijd is de Atletiekunie geconfronteerd met de aanhouding van een atleet in verband met drugs. In juni werd de Nederlandse topatlete Madiea G. opgepakt omdat ze meer dan 50 kilo drugs bij zich had. Ze zit vast in Duitsland.

