Advocaat Hans Klopstra: 'Alsof ze daar een hamburgertentje wilden beginnen'

De twee meisjes, destijds beiden negentien jaar oud, kwamen ook uit Stadskanaal, en werden wegens de smokkel van heroïne in Hongarije gearresteerd. Het duo werd in 1994 bijgestaan door advocaat Hans Klopstra.

Shoarmatenthouder

'De twee waren destijds door de lokale shoarmatenthouder gevraagd om tweeëneenhalve kilo heroïne van Roemenië naar Oostenrijk te smokkelen', weet Klopstra nog. 'Maar net over de grens in Hongarije werden ze gearresteerd. Het waren meisjes die zich in al hun naïviteit hadden laten gebruiken, en dat had die rechter op een gegeven moment ook wel door.'

Niettemin zaten de twee in Hongarije wel bijna een jaar in voorarrest. 'Samen met vijf à zes andere dames op een cel, met maar één meubelstuk, en dat was het gezamenlijke toilet. Eén keer per week mochten ze luchten en één keer per maand douchen, en dat was het dan.'

Vertaalfout

De meisjes gingen er bijna aan onderdoor. Klopstra: 'We hadden toen het geluk dat ik het woord mocht voeren, want in de stukken die de rechter had stond een vertaalfout. Daardoor leek het alsof die meiden dit vaker hadden gedaan. Dat was dus niet zo, maar het gevolg was wel dat ze meteen daarna naar Nederland mochten.'

Petra en Anoesjka werd vervolgens nog wel veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar die hoefden ze niet uit te zitten. 'Maar in Hongarije zijn ze niet meer welkom.'

Klopstra, die de zaak tegen B. en N. in de media volgt, ziet vooral grote verschillen met de zaak van een kwart eeuw geleden. De Knoalster atleet en zijn jeugdvriend leken op het muziekfestival Sziget namelijk behoorlijk professioneel te werk zijn gegaan.

Hamburgertentje

'Hoe voelt een beetje alsof ze het idee hadden dat ze op dat festival een hamburgertentje konden beginnen', zegt Klopstra. 'Maar als je dat hier op Lowlands gaat doen heb je óók een probleem, hoor. Zoiets mag niet in Nederland, maar ook niet in Hongarije.'

Hoewel Hongarije een EU-land is, levert Nederland geen gevangenen uit aan dat land. Dat zegt wel iets over de gevangenissen daar Advocaat Hans Klopstra

Klopstra weet in ieder geval dat het voor het duo geen pretje zal zijn in een Hongaarse gevangenis. 'Normaal is het zo dat gevangenen tussen EU-landen onderling worden uitgeleverd, maar omdat de situatie in Hongaarse gevangenissen zo slecht is, doet Nederland dat niet. Dat zegt toch wel iets.'

Straffen

De advocaat vreest dat de twee Knoalsters best wat boven het hoofd hangt. Hongaarse straffen liegen er namelijk niet om.

'De maximum straf, als bewezen wordt dat er is ingevoerd, doorgevoerd en verhandeld, zou levenslang kunnen zijn. Reëel denk ik dat een celstraf van acht jaar mogelijk is. Maar als het écht zo professioneel is gegaan zoals het lijkt, dat sluit ik ook een straf van twintig jaar niet uit.'

