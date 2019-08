Studenten gaan op kamers bij senioren: 'Een win-winsituatie'

Het idee komt uit de koker van Wetenschapswinkel UMCG, Humanitas en Healthy Ageing Netwerk (HANNN).

Win-winsituatie

De initiatiefnemers denken met het project twee vliegen in één klap te slaan: de woningnood onder studenten en de eenzaamheid van ouderen aanpakken, vertelt woordvoerster Lieke 't Hart.

'Het is een win-winsituatie. De oudere kan hulp gebruiken bij kleine huishoudelijke taken en staat open voor gezelschap en de jongere kan op een rustige, betaalbare en betekenisvolle manier wonen tijdens zijn of haar studieperiode.'

Er moet een klik zijn

Een rondgang onder studenten wees uit dat er animo is om bij een Stadse senior in te trekken en diegene te helpen bij dagelijkse klusjes. De zoektocht naar senioren met logeerkamers is dan ook in volle gang. Belangrijk daarbij is dat er een klik is tussen oud en jong.

'Je kunt mensen niet zomaar bij elkaar in huis zetten', aldus 't Hart. 'Daarom organiseren we een bijeenkomst waarbij student en Stadjer onder het genot van een hapje en een drankje kennis kunnen maken. Als er dan een klik is, kunnen ze samen afspraken maken over de huurprijs.'

Proefperiode

Wanneer er een match gevonden is, volgt er een proefperiode van drie maanden waarin wordt bekeken hoe het samenwonen bevalt. Daarna beslissen de oudere en jongere gezamenlijk of zij met elkaar verder gaan.

65+ en Stadjer

Senioren die graag een student in huis willen halen, moeten in de stad Groningen wonen of binnen een straal van tien kilometer rond Stad. Ook geldt er een minimumleeftijd van 65 jaar, maar die ondergrens is volgens 't Hart flexibel.

Aanmelden voor het project kan via een mail naar secreatariaat@hannn.eu.



