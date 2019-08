Met Beno Hofman terug naar Fleetwood Mac in de Korenbeurs

'Je kan het je nu niet meer voorstellen dat Fleetwood Mac in de Korenbeurs stond', vertelt Hofman. 'Het pand stond toen leeg en onder de naam Provadja organiseerden jongeren dat optreden.'

Het optreden van Fleetwood Mac, toen nog met Peter Green, en het Woodstockfestival, dat ook in 1969 plaatsvond, vormen de basis van de korte voorstelling die Hofman samen met Kirsten Otten en Froukje Wijbenga volgende week geeft.



Love and peace

'Ik speel een beetje een hippie, een dromerige vrouw en muzikant die geniet van alles wat 'love and peace' met zich meebrengt,' zegt Wijbenga over haar rol.

Samen met Kirsten Otten is ze ook verantwoordelijk voor de muziek in Na Woodstock. 'We willen een tijdsbeeld geven dus we doen wat flarden van liedjes die toen hits waren. Maar we hebben zelf ook een paar hits geschreven', vertelt Otten lachend.

Beno Hofman, Froukje Wijbenga en Kirsten Otten bereiden zich voor (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Vlak naast het Noorderplantsoen

Na Woodstock wordt volgende week vanaf dinsdag meerdere dagen opgevoerd. De voorstelling is te zien in galerie Grachtstraat 70, vlak naast het Noorderplantsoen waar op dat moment ook het Noorderzonfestival wordt gehouden. Eerder bracht Hofman zijn theatervoorstellingen in een van de zeecontainers die traditioneel op Noorderzon staan.



'Side show' van Noorderzon

Sinds vorig jaar brengt de stadshistoricus en theatermaker zijn voorstellingen als 'side show' van Noorderzon. Toen speelde hij Plopatou in de kringloopwinkel aan het Noorderplantsoen.

'Kijk, als je niet in het programma van Noorderzon wordt opgenomen maar wel vindt dat je stuk actueel is en nu moet gebeuren, dan zoek je een locatie net buiten Noorderzon,' aldus Hofman.