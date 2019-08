Faunavisie gaat uitbreiden naar Oost-Groningen

Dierenopvang Faunavisie Wildcare is druk bezig met het opzetten van een tweede opvangcentrum, in Blijham. Dat centrum moet uitkomst bieden als er in Oost-Groningen dieren gewond raken en zorg nodig hebben.

Deze dieren worden nu nog voor behandeling naar Westernieland gebracht, wat een lange reistijd met zich meebrengt. 'Als je een gewonde ree of een groepje gewonde vogels in de dierenambulance hebt dan telt, net als bij mensen, elke minuut', zegt Pim Lollinga van Faunavisie.

Volgens Lollinga duurt een rit van Blijham naar Westernieland nu met de dierenambulance een uur.

Tijdelijke opvang

De opvang in Blijham wordt niet gerund door Lollinga zelf en is bedoeld om de druk bij de huidige locatie een beetje weg te nemen. 'Ik ga met pensioen en wil het wat rustiger aan doen.'

Het pand in Blijham is 8000m2. In het pand is momenteel al een klein gedeelte ingericht om eerste hulp te kunnen bieden aan gewonde dieren. Daarnaast zijn er kleine locaties aangewezen in de buurt om dieren op te vangen.

Volgens Lollinga zijn de uitbaters van de Oost Groningse Faunavisie al heel ver met hun kennis van dieren, maar moet er nog wel het één en ander bijgespijkerd worden. 'Ik vind het daarom lastig om uit handen te geven. Je moet van vierhonderd vogelsoorten het naadje van de kous kennen. Je moet je weten wat ze eten en hoe ze te behandelen.'

Binnen twee jaar open

De opvang in Blijham krijgt te maken met andere diersoorten dan de opvang in Westernieland. 'Wij hebben hier meer kustdieren. In Blijham kom je veel meer dassen en eekhoorns tegen in de opvang. Daar zit dus binnen onze provincie weldegelijk verschil in.'

De opvang in Blijham moet binnen nu en twee jaar volledig operationeel zijn.