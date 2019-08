Duizenden nominaties voor Schierste Ploatsnoam van Grunnen

Sinds maandagavond hebben tot woensdagmorgen 6500 mensen al hun Schierste Ploatsnoam van Grunnen genomineerd.

Ook via Facebook, Radio Noord en e-mail stromen honderden nominaties binnen. Daarmee komt het aantal ruim boven de zevenduizend.

Doodstil

In Doodstil is zwaar teleurgesteld gereageerd op de verkiezing. Doodstil valt buiten de verkiezing omdat Doodstil al in bezit is van de titel Mooiste Plaatsnaam van Nederland.

RTV Noord begrijpt de teleurstelling maar blijft bij haar standpunt.

Valom

Ook komen op de redactie verhalen over de plaatsen en hun namen binnen. Van amateurweerman Jannes Wiersma uit Roodeschool kregen wij uitleg over Valom ten noorden van Uithuizen in de Uihuizerpolder.

In de stormvloed van 1877 werden drie huizen in aanbouw weggespoeld. Die vielen bijna letterlijk om en werd het streekje in de volksmond al gauw Valom. Veel later werd het dat ook officieel.

Vier kandidaten

Tot en met komende vrijdag kan nog genomineerd worden. Vrijdagavond worden de vier kandidaten bekendgemaakt waarop gestemd kan worden.

Een week later wordt de winnaar van de verkiezing Schierste Ploatsnoam uitgeroepen.

Stemmen kan hier: https://www.rtvnoord.nl/schiersteploatsnoam