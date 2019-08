Minister en bouwers praten over versterking: 'We moeten nu gewoon aan de slag'

'Iedereen wil graag, de neuzen staan dezelfde kant op', stelt Ollongren. 'Het kost even tijd, ik denk dat iedereen dat best snapt. Maar we moeten aan de slag.'

Stropaviljoen

De bewindsvrouw en vertegenwoordigers van de bouwsector troffen elkaar bij de opening van het Stropaviljoen van Building op het Zerniketerrein in Stad. In het gebouw laten ondernemers en studenten van de Hanzehogeschool zien dat je met stro sterk en modern kunt bouwen.

Ervaring delen

'Wij zijn met elkaar op zoek naar versnelling en ontzorging van mensen in het aardbevingsgebied. Die ervaring hebben we. En dat hebben we gedeeld met de minister', zegt Sander Wubbolt van Bouwend Nederland.

Hij heeft wel een idee wat er nu moet gebeuren. 'Er is heel veel onderzoek gedaan, heel veel geïnspecteerd, maar nu moeten we gewoon starten waar we mee kunnen starten. De bewoner moet de regie krijgen en iedereen laten doen waar hij goed in is.'

Optimisme

'Ik ben optimistisch, maar dan moeten wel een aantal randvoorwaarden voor ons gerealiseerd worden. En een daarvan is dat we als bouwsector veel vroeger aan tafel zitten

Bewoner centraal

Ollongren spreekt van 'een goed gesprek'.

'We zijn het erover eens dat het belangrijk is dat de bewoner centraal staat. Duidelijk moet zijn wie welke rol heeft. En we moeten tempo houden. De mensen in Groningen verwachten dat. En terecht. De bouwbedrijven willen heel graag en we moeten nu gewoon aan de slag.'

Lees ook:

- SodM is bezorgd: 'Versterking gaat niet snel genoeg'

- Niet Wiebes, maar Ollongren wordt verantwoordelijk voor nieuw versterkingsinstituut