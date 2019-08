Werk zuidelijke ring op schema, mogelijk zaterdag nog werk aan de weg

Een kleine tachtig damwandplanken moeten nog geplaatst worden. Om die planken te plaatsen, is de zuidelijke ringweg van Groningen de hele zomer afgesloten. Dat duurt in elk geval nog tot 26 augustus.

Langste damwandplanken

De langste damwandplanken van het zomerproject moeten nog wel geplaatst worden. 'Die zijn 28 tot dertig meter lang', zegt Kramer.

Die planken zijn het lastigste om erin te krijgen, 'want hoe dieper je gaat, hoe meer weerstand je ervaart bij het intrillen van de planken.' De weerstand in de bodem is één van de redenen dat ook deze week 's avonds aan de ring gewerkt wordt.

Weer speelt geen parten

De harde wind van afgelopen weekend en de regen van dinsdag hebben de organisatie weinig parten gespeeld, zegt Kramer. 'Al zijn we zaterdag bij één van de stellingen wel eerder gestopt, omdat door de harde wind een geluidsscherm de lucht niet in kon.'

Asfalteerwerkzaamheden beginnen al

De zuidelijke ringweg is in de richting van Hoogezand zes weken afgesloten. Van die weken zijn er vijf bedoeld voor het plaatsen van de damwanden.

De laatste week is volgens de planning voornamelijk bedoeld om het weggedeelte opnieuw te asfalteren. Dat is nodig omdat die door de werkzaamheden beschadigd is geraakt. De eerste asfalteerwerkzaamheden beginnen vandaag al. 'Vanavond wordt de afrit bij de Hereweg al geasfalteerd', zegt Kramer.

Flink aanpoten

Weggebruikers merken, zodra de weg weer opengaat, overigens vrijwel niets van de werkzaamheden die in de zomervakantie gedaan zijn. 'Voor de weggebruiker ziet er straks hetzelfde uit', zegt Kramer. 'Maar het is nog wel een boel werk, het is nog even flink aanpoten.'

