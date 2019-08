Groningse bassist is terug uit Peru: 'Cultuur achter de muziek heeft me geraakt'

De Groningse bassist Rosan Asmussen is terug uit het Zuid-Amerikaanse Peru. De 29-jarige muzikant vertrok in mei voor twee maanden naar de hoofdstad Lima om op zoek te gaan naar de oorsprong van de muziek.

'Ik ben begonnen in Afrika, maar daar ontdekte ik de salsa en de tropische muziek uit Zuid-Amerika', legt Asmussen uit. 'Muziek komt bij mij pas binnen als ik in de omgeving van de muziek ben. En dus moest ik naar Peru toe.'

Zoektocht naar muzikanten

Vanuit Groningen heeft ze geprobeerd om Peruviaanse muzikanten te vinden waarmee ze in Peru zou kunnen spelen. 'Ik ken hier een aantal mensen uit Peru en zij hebben mij op weg geholpen.'

Haar zoektocht naar Peruviaanse muzikanten werd ook vereenvoudigd omdat ze niet in hotels of hostels logeerde. 'Ik wilde de cultuur ontdekken, dus heb ik bij gezinnen gelogeerd. Die kende ik al uit mijn tijd dat ik ging backpacken in Peru. Zo legde ik ook makkelijk met muzikanten.'

Asmussen is een blonde, blanke vrouw: 'Ik viel dus wel op als ik met mijn basgitaar op de rug door de straten liep. Muzikanten spraken mij gewoon aan om muziek te maken.'

Opvallend

Het meest opvallende vond Asmussen de instrumenten die gebruikt worden in het noorden van Peru. 'In het zuiden spelen ze vooral op de panfluit. Die kent iedereen, dat is wel romantisch. In het noorden spelen ze vooral saxofoon. Niet solo of met een man of drie. Nee, je kwam daar bands tegen met wel zestien saxofoonspelers.'

Op een telefoontje of mailtje reageren Peruvianen niet, je moet fysiek een gesprek aangaan Rosan Asmussen - Bassist

De bassist heeft wel geleerd dat je niet zomaar contact maakt met Peruvianen. 'Op een telefoontje of mailtje reageren ze niet. Je moet fysiek een gesprek met ze aangaan.' Asmussen zou graag vaker naar Peru gaan om muziek te maken. 'De cultuur achter de muziek heeft me echt geraakt. Ik voelde me er thuis, maar het is best ver reizen.'

Spons

Of we Peruviaanse invloeden in haar muziek gaan terug horen? 'Ik zit nog steeds in een proces, het werkt als een soort spons. Heb al wel twee nummers geschreven daar.'

