Herstel kan beginnen na grote brand in Dijkzichtflat

De Dijkzichtflat in Delfzijl staat in de steigers. Woningbouwcorporatie Acantus is begonnen met de herstelwerkzaamheden na de grote brand van ruim een maand geleden.

De brand woedde op de bovenste verdiepingen. Drie appartementen raakten beschadigd. Ook de twee liften in het gebouw gingen stuk.

Meeste bewoners weer terug

Volgens Linda Stol, manager Wonen bij Acantus, zijn bijna alle bewoners weer terug naar huis. 'Het appartement waar de brand uitbrak is helaas nog niet hersteld. We hebben samen met de bewoner een andere woning kunnen vinden', vertelt Stol.

Bij de flat is woensdag een tijdelijke goederenlift geplaatst. Daardoor hoeven bouwvakkers geen gebruik te maken van de noodlift voor bewoners. Zij zijn aangewezen op één lift, waar normaal twee liften in het gebouw zitten.

Liftangst

De noodlift is slechts één dag na de brand geplaatst. De bewoners van de twaalf verdiepingen tellende flat zijn blij dat Acantus snel doorpakte. Sommigen verbleven enkele dagen bij familie of vrienden, omdat ze in geval van nood bang waren dat ze niet snel genoeg met de trap naar beneden konden komen.

Volgens Franz Lenselink, voorzitter van de bewonerscommissie, maken de bewoners nu dankbaar gebruik van de lift. Het was in het begin nog wel even spannend: 'Mensen durfden er eerst niet in. Toen gingen we wel eens mee, om ze eraan te laten wennen. Op één bewoner na stapt iedereen er nu in.'

Ook de gemeenschappelijke ruimte, waar regelmatig activiteiten zijn, is door de brand verwoest. Dat terwijl er enkele dagen na de brand een bijeenkomst gepland stond. 'Nu organiseren we een barbecue als vervanger. Maar toch is dit goed voor de samenhang. Zo'n brand brengt een hoop mensen bij elkaar', vertelt Lenselink.

Planning nog niet rond

Acantus kan nog niet zeggen wanneer alles weer is gerepareerd: 'Aannemers zijn nu nog op vakantie, waardoor we op dit moment geen planning kunnen maken. Ook moeten er nog onderdelen voor de lift en kozijnen worden besteld. Begin september hopen we meer te weten', zegt Stol.

De brand is begonnen op een balkon op de elfde verdieping. Volgens de brandweer was er geen opzet in het spel.

