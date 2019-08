Groningse doorkruist Europa op de fiets: 'Vooral in de Dolomieten zwaar gehad'

Dat is een loodzware tocht van ruim vierduizend kilometer, die start in het Bulgaarse Burgas en eindigt in het Franse Brest. Hoe je die route aflegt mag je helemaal zelf weten, zo lang je maar een kruisje haalt op vier tussenliggende checkpoints.

Banden plakken

Clerx is inmiddels weer thuis en kijkt terug op een mooi avontuur. 'Ik heb maar twaalf keer m'n band hoeven plakken, al was dat wel verspreid over twee dagen', zegt ze lachend. Volgens haar was het slechte wegdek aan het begin van de route daar schuldig aan. 'Er lag veel gravel en ik had slechte plakkers, dus dat was wel even ellendig. Dat waren niet bepaald de hoogtepunten.'

Een overzicht van de spullen die Clerx allemaal meesleepte op haar fiets (Eigen foto)



Zelf omschrijft ze de tocht als een bikepacking race, waarin je alle spullen die je nodig hebt zelf moet meenemen of onderweg moet regelen. 'Er is dus geen ondersteuning van bijvoorbeeld een volgwagen. Daarnaast moet je dus je eigen route maken en eigenlijk zorgen dat je die in twee weken aflegt.'

Uitdaging

Clerx heeft weleens vaker grote afstanden per fiets afgelegd. Zo fietste ze vorig jaar van de Franse badplaats Nice naar Groningen, een afstand van zo'n zestienhonderd kilometer. Toen ze terugkeerde, opperden vriendinnen van haar om deel te nemen aan de Transcontinental Race. Een uitdaging die ze graag aanging, mede om Europa op die manier te ontdekken.

Je leert de knop om te zetten en eigenlijk gewoon dom door te fietsen Nicole Clerx - Deelneemster Transcontinental Route

'In principe fiets je dat hele stuk in je uppie, al kwam ik op sommige delen ook andere deelneemsters tegen', vertelt Clerx. 'Vooral in de Dolomieten (Italiaans gebergte, red.) heb ik het echt heel zwaar gehad omdat ik niet zo'n klimmer ben, dus dat was fysiek ook zwaar. Maar juist op die momenten leer je om de knop om te zetten en eigenlijk gewoon dom door te fietsen.'

Eindstreep

Afgelopen zondag bereikte ze na dagenlang zwoegen op haar fiets de eindstreep in Brest. 'En dat zorgde echt voor een hoop ontlading. Ik was behoorlijk emotioneel dat ik die prestatie heb kunnen leveren', blikt ze terug. Via een gps-tracker volgden familie, vrienden en kennissen haar op de voet, en dat heeft ze geweten.

'Ik heb na afloop, maar ook tijdens de route, echt ontelbaar veel berichtjes gehad van mensen die me een hart onder de riem wilden steken', zegt ze trots. 'Dat ik deze tocht, samen met een boel anderen heb volbracht, was echt ontzettend bijzonder.'