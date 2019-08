'Met 7000 xtc-pillen naar een festival, hoe naïef kun je zijn?'

'Ik heb zelf dertig jaar een coffeeshop gehad. Eén van de eerste dingen die ik heb geleerd is: niet in de picture lopen. Pure naïviteit, zo zie ik het.'

Theo Buissink kan er met zijn verstand niet bij. Waar waren Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. mee bezig? De twee Knoalsters zitten vast in Hongarije nadat ze op het Sziget-festival bij Boedapest met de verkoop van xtc-pillen en joints tegen de lamp waren gelopen.

Buissink was eigenaar van coffeeshop De Vliegende Hollander in Groningen. En hij is dat nog steeds van De Tevreden Rookster, een growshop. Kortom, Buissink is gepokt en gemazeld in de wereld van de softdrugs. Wat hem betreft móest de manier, waarop B. en N. de zaken aanpakten, wel fout gaan.

Enorm naïef

'Zo jong en zo veel. Ze moeten gedacht hebben dat ze een klapper gingen maken', denkt Buissink. 'Maar ze zijn enorm naïef geweest. Iedereen weet dat je naar dat soort landen absoluut niks moet meenemen. Überhaupt niet naar het buitenland trouwens. Daar hebben ze totaal niet over nagedacht.'

Heel sneu

'Ik kan me niet voorstellen dat ze het geld hebben om het zelf te betalen. Ik vermoed dat er één of twee dealers zijn geweest die het hebben gefinancierd. Ze moeten het wel geheim hebben gehouden, want een iets ouder iemand had ze ervan kunnen afhouden. Ik vind het heel sneu voor ze.'

Buissink vervolgt: 'Hongarije zal zeggen dat het om een georganiseerde drugsbende gaat, maar ik kan me dat niet voorstellen. Ik zal niet zeggen dat ze er zijn ingeluisd, maar het is zó naïef geweest.'

Hoeveel mensen gebruiken eigenlijk xtc?

Jellinek, een instantie die gespecialiseerd is op het gebied van verslavingen, doet daar regelmatig onderzoek naar. Uit cijfers blijkt dat het gebruik van xtc onder bezoekers van dance-evenementen en andere festivals in ons land hoog is.

Prijslijsten

'Neem alleen al die prijslijsten die ze daar hebben verspreid. Dat moeten ze haast wel met z'n tweeën hebben besloten en het er met niemand over gehad hebben. Dat is zo ontzettend jammer, want nu zitten ze zó lang vast.'

De pillenwereld staat niet bekend als een harde criminele wereld, zoals de cocaïne- en grote hasjhandel Theo Buissink - Growshophouder

'Zevenduizend pillen hadden ze bij zich. Wat moet je met zevenduizend pillen op zo'n festival? Ik kan me niet voorstellen dat je denkt zo'n hoeveelheid daar te verkopen. Ze moeten het wel hebben meegekregen. Zo van: zie maar hoeveel je er verkoopt en de rest krijg ik wel terug. Want het kost maar een paar cent per stuk om die pillen te maken.'

Voorgerolde joints

'Hetzelfde geldt voor die voorgerolde joints. Afhankelijk van de kwaliteit kosten die in de coffeeshop twee, drie of vier euro. De helft daarvan is inkoop. De winst hangt ook af van hoeveel mensen tussen de productie en de uiteindelijke verkoop zitten. In Nederland heeft bijna elke coffeeshop zijn eigen jointdraaiers in dienst. Die staan gewoon op de loonlijst.'

Niet boos, wel bang

'Degene die de pillen heeft geleverd, zal het ook erg vinden dat ze gepakt zijn. Niet boos, wel bang dat die jongens namen gaan noemen. Maar de pillenwereld staat niet bekend als een harde criminele wereld, zoals de cocaïne- en grote hasjhandel. Dit gaat om voorgerolde joints en wat wiet. Nogmaals: ik kom alleen uit op naïviteit.'

Maar, benadrukt Buissink, van de xtc-handel weet hij niks af. 'Ik ben uit de tijd van de ouderwetse huiswiet.'

Legalisering

Al vanaf het begin van zijn carrière pleit hij voor de legalisering van de wietteelt. Buissink hoopt en denkt nog steeds dat die dag komt. Hij hekelt het gespleten Nederlands softdrugsbeleid, waarbij de verkoop in coffeeshops legaal is, maar de teelt van cannabis illegaal.

Maar is dat reëel, alleen al gezien de recente gebeurtenissen? Binnen enkele maanden zijn drie min of meer bekende Nederlanders in het buitenland aangehouden op verdenking van drugshandel: een actrice in België, een hardloopster in Duitsland en vorige week dus Roelf B., samen met zijn vriend Gert-Jan N. in Hongarije.

Buissink: 'Andere landen halen ons in. Die hebben niet zo'n gekunstelde status zoals wij. Je hebt natuurlijk mensen die zowel wiet als pillen gebruiken, of cocaïne. Maar dat moet je los zien van elkaar. Wiet moet worden gelegaliseerd, pillen niet.'

