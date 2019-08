De proef met de 'asielbus' in Ter Apel wordt verlengd

Wel is de busmaatschappij nog in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de verdere details van de proef. Tot die tijd blijft de pendelbus rijden.

Reden voor de proef is de overlast die buschauffeurs op de reguliere buslijn 73 ervaren, vooral veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen. De proef zou donderdag aflopen.

Busmaatschappij Qbuzz is tevreden met de uitkomst. 'De pilot laat zien dat het aantal incidenten is teruggebracht naar nul. Zowel op de pendelbus maar ook voor de chauffeurs op lijn 73', vertelt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz.

Gesprekken ministerie

De gesprekken tussen het ministerie en Qbuzz gaan onder andere over de financiering. 'Het ministerie is in principe akkoord met de verlenging van de pilot, maar wil nog nader in gesprek met ons over de subsidie, doorlooptijd en voorwaarden. Het besluit valt midden in het reces en dat maakt het plannen en overleggen lastig', zegt Van der Mark.

Pendelbus

In maart is de proef met de pendelbus gestart. De bus rijdt van het azc in Ter Apel naar het treinstation in Emmen zonder te stoppen. Voormalig staatssecretaris Harbers wilde dat de asielzoekers gratis met de bus konden, maar partijen in de Tweede Kamer staken daar een stokje voor.

Overlast

Busmaatschappij Qbuzz wilde maatregelen om overlast in de reguliere buslijn, lijn 73, terug te dringen. Begin juli was staatssecretaris Broekers-Knol te spreken over de proef. Er hadden zich toen geen incidenten voorgedaan in de 'asielbus' en ook niet in de reguliere bussen van Qbuzz.

