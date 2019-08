Celstraf voor diefstal en heling van een bestelauto uit Sappemeer

De 48-jarige man moet van de rechter twee maanden brommen voor diefstal. Zijn 27-jarige vrouw werd schuldig geacht aan heling van de wagen. Zij kreeg een straf van één maand opgelegd. Voor beide is de straf onvoorwaardelijk.

Bestelling

De man sprong op de bewuste dag in de bestelauto die, met de sleutels in het contactslot, voor een snackbar in Sappemeer geparkeerd stond. Hij wenkte zijn vrouw en sommeerde haar om snel in te stappen. Daarna reed het stel snel weg.

De eigenaar van de auto haalde snel een bestelling op uit de snackbar, toen een kennis van hem binnen kwam en riep: 'Je auto wordt gestolen!' De mannen stapten daarop samen in de auto van de getuige en zetten de achtervolging in. Ze probeerden het stel klem te rijden, maar dat mislukte. De ingeseinde politie kon het stel ter hoogte van het Winschoterdiep staande houden. Sindsdien zitten ze vast.

Rondgezworven

Het stel was met de bus naar Nederland gekomen. Ze hadden dagenlang rondgezworven in de buurt van Sappemeer. De man bekende de diefstal op zitting en betuigde hij spijt. Hij zei tegen de rechter dat ze moe waren geworden van het zwerven. Opeens had hij de bestelauto zien staan, met de sleutels er nog in.

De vrouw kwam uit een supermarkt gelopen, toen de man haar wenkte om in de auto te stappen. Ze had haar echtgenoot niet gevraagd wat hij in de vreemde auto deed. 'Ik vertrouw erop dat mijn man weet wat hij doet', stelde ze.

'Geen zuivere koffie'

'Zonder zich af te vragen wat haar man in een vreemde auto moet, met een Nederlands kenteken, en een Nederlandse bedrijfsnaam op de ramen, stapt ze doodleuk in', zei de rechter. 'Zij had moeten weten dat dit geen zuivere koffie was.'

Dat betekent dat de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan heling. 'Pas toen mevrouw de zwaailampen van de politieauto achter zich zag, ging er een lampje branden. 'Dat verhaal acht ik ongeloofwaardig', zei de rechter.

Strafblad

Het strafblad van de man bestaat uit 32 pagina's vol diefstallen. Dat van de vrouw telt vijf pagina's, waar naast diefstallen ook een drugsfeit op prijkt. Beide hebben een verslavingsproblematiek. De vrouw is methadongebruiker én zwanger.

'En dat wist u al toen u dit feit beging', zei de rechter. Hij gaf de vrouw naast de straf een forse waarschuwing mee voor de ernstige gevaren van drugs en zwangerschap.

