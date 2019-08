Groningse theatermakers over Noorderzon: 'Dit is onze thuishaven'

Groningers noemen het festival al 28 jaar Noorderzon. En internationaal staat het bekend als Performing Arts Festival Groningen. Hoe dan ook, het is een uniek theaterfestival. Daar is iedereen het wel over eens. In binnen- en buitenland kent Noorderzon zijn gelijke niet.

Theatermakers en performers uit het verre buitenland zijn zoals altijd van de partij, van Koreaanse dansers tot een Canadees bosdierenorkest. Maar hoe goed is Groningen zelf eigenlijk vertegenwoordigd?

Acht Groningse makers stellen zichzelf voor aan de hand van vijf vragen.

De voorstelling 'CAKIFLOMARSAN… nog een beetje meer' (Foto: CAKIFLOMARSAN)



Catherine Sorgdrager verzon samen met Mariska Pronk, Kim Perfors, Sanneke Roelofs en Floortje Ernst in de kroeg het idee om een humoristische voorstelling te maken over 'vrouwendingen'. CAKIFLOMARSAN klinkt als een exotische vogel maar dat is het niet. Het zijn eigenlijk gewoon de voornamen van de vijf achter elkaar geplakt, wat ze vroeger ook deden in groep 3.

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'Dit is onze thuishaven! We zijn echte Groningse meiden, we kunnen lopend naar het plantsoen.'

Waar gaat jullie voorstelling over?

'In CAKIFLOMARSAN borduren we verder op de jonge vrouw van nu met haar eigenaardigheden en fratsen.'

Waar moeten we op letten?

'Wat vrouwen allemaal uit hun bh kunnen halen.'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Een feest van herkenning!'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'Gabriëlle Glasbeek en Robert van der Tol. Hun voorstelling was vorig jaar ook heel leuk.'

'Neem een eenhoorn' van het Groningse gezelschap WijkWold & BeekHek (Foto:WijkWold & BeekHek)



Suuz van Wijk vormt samen met Liesbeth Groenwold, Sarah Schierbeek en Amber Woldhek het Groningse gezelschap WijkWold & BeekHek. Ze wilden iets maken over 'nu'. Centrale vraag: Wat gebeurt er eigenlijk als je een eenhoorn neemt?

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'Noorderzon is voor ons elk jaar een feest om te mogen bezoeken, maar zeker ook om zelf op te spelen.'

Waar gaat jullie voorstelling over?

'We stellen op komische wijze de maakbaarheid van het leven aan de kaak.'

Waar moeten we op letten?

'Op de eenhoorn!'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Vrolijk en opgewekt. En zin in een suikerspin!'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'Blinde Vlek' van Het Houten Huis. Ik ben fan van hun voorstellingen. Prachtig hoe beeldend zij werken.'

'De Kliko's' van Alina Kiers en Frank Den Hollander (Foto: Noorderzon)



Alina Kiers staat alweer voor de tiende keer op Noorderzon. De eerste keer was in 2007 met de voorstelling 'Inburgeringscursus'. Dat was toen ook al in een container, destijds nog een unicum in theaterland.

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'De sfeer op het festival is open en vrij. Een prachtig park en geweldige vrijwilligers.'

Waar gaat jullie voorstelling over?

'Twee mannetje die normaal in de Eemshaven staan op een sloperij zijn opeens verplaatst naar Noorderzon. Daar hebben ze niet om gevraagd.'

Waar moeten we op letten?

'Er ontgaat je niets, je zit maximaal vijf meter van ons vandaan!'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Hopelijk ga je met een brede glimlach naar buiten en zeg je: Dat was weer typisch Frank en Alina!'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'Ik ga zeker kijken bij Gabriëlle Glasbeek.'

Uit 'Ich Brauche Liebe' van Nina Wijnmaalen (Foto: Lisa Jasperina Bommerson)



Nina Wijnmaalen was in haar vroege jeugd al op Noorderzon te zien. Als klein meisje was ze straatartiest, als tiener stond ze naast de vijver met een circus-act en inmiddels is ze te zien als regisseur van beeldende performances.

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'Ik ben ermee opgegroeid en heb het zien uitgroeien tot het internationale performancefestival dat het nu is. Het is uniek omdat het zeer diverse internationale én regionale producties vertoond.'

Waar gaat je voorstelling over?

'Mijn werk gaat in het kort gezegd over liefhebben, hoe moeilijk dat is. En over je laten liefhebben, wat misschien nog wel moeilijker is.'

Waar moeten we op letten?

'Genieten van de beelden!'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Herkenning. Met mijn beelden boor ik een laag aan die onder onze taal schuilgaat, en die is niet lichtvoetig.'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'Ik ben net bevallen, dus heb nog geen tijd gehad me in het programma te verdiepen.'

'KillerWave' is een modern requiem van performing arts-collectief Teddy's Last Ride (Foto: Noorderzon)



Teddy's Last Ride komt voort uit een Groningse club voor talentontwikkeling en staat zelfstandig voor de tweede keer op Noorderzon. Volgens Agnese Fiocchi kwam haar kompaan Manuel Paolini op het idee voor deze voorstelling na een sterfgeval in zijn directe omgeving. Paolini wilde een pijnlijke ervaring omzetten naar een iets dat het leven viert.

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'Het is een unieke kans om omringd te zijn door interessante theatermakers en door publiek met een 'open mind'.

Waar gaat jullie voorstelling over?

'KillerWave is een multidisciplinaire performance die de complexiteit van afscheid nemen onderzoekt. Een hypnotische trip naar de maan, een modern sprookje over verlies, inclusief scifi-pop en trippy lights.'

Waar moeten we op letten?

'De voorstelling is in de watertoren, die lijkt op de binnenkant van een UFO. Performer Manuel Paolini en componist Jonathan Bonny werken zo energiek samen dat het publiek zich in een andere dimensie waant.'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Ik hoop dat ze voorstelling verlaten met verwondering en een grote glimlach op het gezicht.'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'100 jaar vrouwenkiesrecht, en nu dan?' van Illustere Figuren, 'The Most Human' van Robin Jonsson en 'Dragon' van Guillermo Calderón.

Bram Esser met zijn 'Op zoek naar de bron van ons drinkwater' (Foto: Platform Gras)



Als ontdekkingsreiziger van het alledaagse beschouwt Bram Esser het naar eigen zeggen als zijn taak om mensen op een andere manier naar hun alledaagse omgeving te laten kijken. Kraanwater wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd, maar waar komt het vandaan?

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'Er komt doorgaans een hoop publiek op Noorderzon af, waardoor het een fijn podium is om je kunsten te vertonen.'

Waar gaat je tour over?

'De Drentsche Aa is voor mij een mooie aanleiding om het over de waterproblematiek te hebben. Het is mijn bedoeling om binnenkort de hele rivier af te zwemmen, van mijn huis in Helpman tot aan de bron.'

Waar moeten we op letten?

'We hebben water nodig, maar soms levert het ook overlast op in de vorm van overstromingen. De gelaagdheid en complexiteit van water staat centraal.'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Ik hoop dat de deelnemer aan de watertour antwoorden krijgt op vragen waarvan hij zelf niet wist dat hij ze had.'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'Dragón van Guillermo Calderón.'

Mads Wittermans staat met de monoloog 'A Hard Day's Night op de planken (Foto: Mads Wittermans)



Mads Wittermans is in Groningen opgegroeid en woont en werkt alweer zo'n veertien jaar hier. Deze monoloog staat al twintig jaar op het verlanglijstje van de acteur.

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'Groningen is mijn thuishaven en Noorderzon is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het is altijd een eer om op dit festival te kunnen spelen. Ook fijn: er is lekker eten en er zijn mooie vrouwen.'

Waar gaat je voorstelling over?

'Het gaat over een jongen die op zoek is naar iets echts en waars. Hij wil zichzelf opnieuw uitvinden en zoekt naar betekenis.'

Waar moeten we op letten?

'Je hoeft nergens extra op te letten. Je moet de chaos over je heen laten komen en hopelijk de zoektocht naar betekenis herkennen.'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Getroost en minder oordelend.'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'Ik ga naar de voorstelling Nestgoud van m'n zusje Margje. Altijd goed!'

Acteur Dio van Velden woont sinds een jaar of vier met veel plezier in Stad. Al langer vraagt hij zich af: 'Waarom zie je altijd vrouwen achter de ramen en nooit mannen?' Het afgelopen jaar vond hij het de hoogste tijd om antwoorden op deze vraag te gaan zoeken.

Wat maakt Noorderzon zo speciaal?

'Noorderzon is samen met Oerol hét theaterfeest van het Noorden. Heel bekend, geprezen en gewild ook in de Randstad. Altijd mooie producties, erg hoog niveau.'

Waar gaat je voorstelling over?

'De voorstelling gaat over mannenprostitutie, maar eigenlijk over liefde, verlangen en vooral: aandacht.'

Waar moeten we op letten?

'Het is een theaterwandeling. Dus let op de op- en afstapjes.'

Hoe hoop je dat het publiek zich na de voorstelling voelt?

'Ik reken erop dat mensen zich verrast voelen. Verrast over de teksten, de invalshoeken, de locaties, het enthousiasme van de 27 (amateur)spelers, de harde feiten en zachte kanten.'

Welke voorstelling op Noorderzon wil je zelf absoluut niet missen?

'De voorstelling van Teddy's Last Ride wil ik niet missen.'

Lees ook:

- Met Beno Hofman terug naar Fleetwood Mac in de Korenbeurs