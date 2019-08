'We hebben geen vakantie-inpakstress, we nemen altijd ons huis mee'

Deze zomervakantie volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen in de serie 'Woar bistoe den?' We willen bij RTV Noord graag een beeld geven van Groningers en hun vakantie.

Geen inpakstress

'Ik hoef geen goed boek uit te kiezen voor de vakantie, want de boekenkast gaat gewoon mee', grapt Birgit. 'Ik heb dus geen inpakstress voordat we op vakantie gaan'. Ze woont samen met haar man op een woonboot in de Noorderhaven in Stad. Met hun woonboot trekken ze er regelmatig op uit. Deze zomer zijn ze te vinden op het Lauwersmeer.

'Dit is een prachtig gebied en er zijn genoeg plekken waar de boot voor anker kan', legt Geert uit. 'Het is hier rustig en je kan volop van de natuur genieten. Heel veel vogels, prachtig!'

Ondanks dat het huis meegaat, heeft het stel direct het vakantiegevoel als ze de thuishaven verlaten. 'De vakantie begint al zodra je uit het raam kijkt en het uitzicht is anders. Ik werk vijf dagen in de week en ben dus niet zoveel thuis. Dus ik vind het nu prima om lekker thuis te zijn op een andere plek', vertelt Birgit.

Ietwat andere camper

'Dit is eigenlijk een soort camper op het water in de zomerperiode. Dan verkassen we en meren we aan waar het kan en mag. We zijn ook al een aantal keren naar Schiermonnikoog geweest. Dit schip geeft ons een enorme vrijheid', zegt Geert.

In 2007 heeft Geert samen met zijn vrouw het schip gekocht. De motor van het schip is hun trots. Dat is namelijk nog een ouderwetse motor uit 1933 van het merk Industrie. Tijdens het varen moet de motor regelmatig gesmeerd worden. Eerst had Geert helemaal geen verstand van motoren, maar inmiddels wel en doet hij veel aan onderhoud.

De motor van het schip.



Jongensdroom

Het was voor Geert een jongensdroom om te wonen op een schip. Sinds zijn jeugd heeft hij al iets met water. Zo heeft hij vroeger veel gezeild.

Dak eraf

'Door het wonen op een schip ben je één met de omgeving en de elementen. Zo moet je het weer ook goed in de gaten houden', vertelt hij. Zo heeft Geert een keer een storm meegemaakt bij Schiermonnikoog. Hij moest het dak van de stuurhut toen een poos vasthouden omdat het anders zou wegwaaien. 'Dat hoort er allemaal bij, maar het zijn uitzonderlijke situaties. Het is vooral genieten van de omgeving. Dit is voor ons echt vakantie.'

Op zoek naar vakantieverhalen

