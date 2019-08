Poepoverlast bij zwemplas: gemeente laat ganzen afvoeren

'De poepoverlast was dusdanig geworden, dat de beheerder het niet meer bij kon houden', legt wethouder Jaap van Mannekes uit op de vraag waarom de dieren zijn verwijderd. De overlast is volgens de gemeente hinderlijk voor zwemmers van de nieuwe plas.

'Die plas is in 1990 aangelegd ter vervanging van het openluchtzwembad in zowel Oude als Nieuwe Pekela. We hebben een kuil laten graven met een voorziening erbij, speciaal voor zwemmers.'

Meer ganzen

Tot zover geen probleem. Het aantal ganzen was op één hand te tellen. 'Maar het werden er steeds meer', aldus Van Mannekes.

De opties waren verjagen, verplaatsen of laten weghalen Jaap van Mannekes - Wethouder Pekela

Na diverse klachten over de poep bij de zwemplas, besloot de gemeente in te grijpen. 'De opties waren verjagen, verplaatsen of laten weghalen door een gespecialiseerd bedrijf. Bij verjagen en verplaatsen komen ze zo weer terug. Dus bleef er één optie over en dat is verwijderen.'

Een gespecialiseerd bedrijf nam de dieren mee. Inmiddels leven ze niet meer. Van Mannekes snapt de emoties van omwonenden. 'Maar ik denk dat als die mensen kinderen zouden hebben, die willen spelen in het zand en in het water en ze zien de hoeveelheid stront, ze toch meer begrip voor de beslissing hebben dan nu.'

Emoties

'Ik snap dat je er aardigheid aan hebt als je 's morgens naar de ganzen gaat en ze misschien voert. Maar in dit geval was het echt noodzakelijk om ze te verwijderen. Anders is de plas niet aantrekkelijk meer voor spelende kinderen die willen zwemmen.'

'Bij mooi weer trekt de plas heel veel kinderen. We hebben vorige week 38 graden gehad. Ik kan mij voorstellen dat het dan een verademing is geweest dat je daar een duik kunt nemen.'

Partij voor de Dieren

Het besluit van de gemeente schiet bij de Partij voor de Dieren in het verkeerde keelgat. Ankie Voerman van de partij vraagt zich af welke vogel er nu aan de beurt is, omdat 'ook andere (water) vogels, vissen en zoogdieren' poepen in het water en op het strandje.

Bovendien stelt Voerman dat het door mensen achtergelaten afval een groter probleem vormt dan de ganzenpoep. 'Wij hopen dat de zaak besproken zal worden in de raad van Pekela. We verwachten in elk geval een reactie', aldus Voerman.