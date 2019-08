'E-sports is meer dan met een blikje cola een spelletje spelen'

E-sports, het gamen in competitief verband, groeit gestaag. Wedstrijden van het voetbalspel FIFA worden online steeds vaker bekeken en in het buitenland stijgen de salarissen van e-sporters en worden er zelfs spelers ge- en verkocht.

Niet vreemd

Volgens topsportcoördinator Ton van Klooster van Hanzehogeschool Groningen is het dan ook niet vreemd dat Den Hamer als eerste e-sporter ooit aan de Hanze onder de topsportstatus gaat studeren.

'Hij zit al hoog in de boom. Iedere zichzelf respecterende voetbalclub heeft een e-sporter', zegt Van Klooster, die in de loop der jaren allerlei sporttalenten de revue heeft zien passeren. 'We hebben twee keer per jaar de kans om iemand de status te geven voor een sport die niet onder het NOC*NSF valt.'

Het is een serieuze en snelgroeiende wereld waar Nick veel tijd aan besteedt Ton van Klooster - Topsportcoördinator

Eén van die plekken gaat naar Den Hamer, die begint aan zijn studie Commerciële Economie. De studielast wordt afgestemd op zijn trainings- en wedstrijduren.

Tijd

'Het is een serieuze en snel groeiende wereld waar Nick veel tijd aan besteedt', aldus Van Klooster. 'Daar zit zoveel tijd in, dat is meer dan met een blikje cola een spelletje spelen.'

In het weekend spelen we dertig potjes FIFA van ieder een kwartier Nick den Hamer - e-sporter

Den Hamer is blij met de erkenning van zijn sport door de topsportstatus. 'Voor hen is het interessant om een eerste e-sporter aan te te nemen', zegt hij. 'En voor mij omdat er heel veel tijd in e-sports zit en daar rekening mee wordt gehouden.'

'Maandag tot en met donderdag speel je twee uurtjes per dag. In het weekend spelen we een weekendleague waarin je dertig potjes FIFA speelt van ieder een kwartier.'

Miljoenen euro's

De gekte rond e-sports staat volgens hem nog slechts in de kinderschoenen. Bij een toernooi waarbij het online spel Fortnite werd gespeeld, ging de winnaar er met drie miljoen euro vandoor.

Den Hamer sluit uit dat zulke bedragen ook bij zijn tak van sport uitgekeerd gaan worden in de toekomst.

Die bedragen vallen uiteraard samen met prestaties. Onlangs speelde de FC'er nog in Hamburg op een toernooi met de beste 64 e-sporters ter wereld. 'Ik hoop bij de beste zestien te komen, zodat ik naar het echte WK kan in Londen.'

Nare bijsmaak wegspoelen

Op nationaal niveau hoopt hij de nare bijsmaak van de tweede plek van vorig seizoen weg te spoelen en de titel naar Groningen te brengen. 'Voor mezelf en voor de club. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij FC Groningen. Het is ook de enige club waar ik zou willen spelen in Nederland.'

