Lopend Vuur: Mijn dagelijkse maaltijd kan prima zonder vlees

De verkoop van rundvlees, varkensvlees en wild daalde met negen procent. Er werd wel iets meer kip verkocht, namelijk twee procent.

In de supermarkten zijn inmiddels vele verschillende vleesvervangers te koop, zoals groenteburgers en vegetarische kroketten.

Bij veel mensen speelt de zorg om de toekomst van het klimaat een rol om minder vlees te eten.

Hoe denk jij hierover?

Handsfree bellen

'Ook handsfree bellen in de auto moet verboden worden' was woensdag de stelling in Lopend Vuur. Ruim 53 procent van de mensen was het daarmee oneens, dik 46 procent was het eens. Er werd 6.471 keer gestemd.