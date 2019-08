Rondje Groningen: Piet voor de lens in the Big City

Wij zijn trots op ons Grunnen. In dat licht zien wij Piet van Dijken graag schitteren in het magazine Linda. En Virgil? Die is niet van ons, maar stiekem voelt het nog wel zo als hij een grote prijs wint.

1) Kamer gezocht

Nee, we zijn geen advertentiesite. Maar deze Fransoos heeft er werk ingestoken, en dat is toch wat waard.



2) Old pictures

There is an American lady with Groningse roots. She posted some old pictures from Citycanal (Stadskanaal) and Groningen.

3) Boerenmanieren

Net als thuis, netjes de klompen voor de deur neerzetten. 't Kleedje mag niet gruimig worden.



4) Fraaie zonsopgang

Tussen de buien door was er toch nog iemand die in Stad heel fraai de zon zag opkomen.

5) Het schiet al op

De werkzaamheden aan de N361 bij Adorp vorderen flink. Kijk maar...

6) 'Onze Virgil'

Stiekem blijven we toch trots op 'onze' Virgil.



7) Wat mag wel?

Drugs smokkelen mag niet in Hongarije, maar wat mag wel?



8) Piet in Amsterdam

Piet van Dijken had, als 'bekendste Groninger in Groningen', een photoshoot voor LINDA Magazine in Amsterdam. Dat leverde een leuk filmpje op.



9) Trilterkoffie

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zorgen voor Jurassic Park-achtige tafarelen bij DUO.



