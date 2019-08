Supermarkt Jumbo breidt uit in voormalig V&D-pand in Stad (update)

Supermarkt Jumbo gaat zich vestigen op de complete begane grond van het voormalige V&D-pand in de stad Groningen.

Het pand wordt ingrijpend verbouwd. De supermarkt heeft al een klein filiaal om de hoek, aan de Oude Ebbingestraat. Dat is in een hoek van het pand van het vroegere warenhuis. Die winkel breidt uit en gaat daarom per 30 augustus dicht voor de verbouwing.

Volgens de Maripaan Groep, die de supermarkt uitbaat, gaat het complete gebouw van vijf verdiepingen aan de Grote Markt op de schop. De roltrappen gaan eruit en er komt een fietsenkelder. Hoe de precieze invulling van het pand eruit komt te zien, is nog niet bekend.

Voorjaar 2020

De winkel moet in het voorjaar van 2020 heropenen en krijgt een oppervlakte van 1800 vierkante meter.

Wethouder Paul de Rook reageert vanaf zijn vakantieadres via Twitter. 'Goed dat er weer een invulling is, mét fietsenkelder.'

Faillissement

Na het faillissement van V&D in 2016 stond het pand leeg. Warenhuis Topshelf zat er enige tijd, maar nadat het bedrijf was vertrokken stond het opnieuw leeg. De noordwand van de Grote Markt was een zorgenkindje voor de gemeente Groningen.

'Aanfluiting'

Raadslid Jan Pieter Loopstra (PvdA) noemde het vorige maand nog 'een aanfluiting'. 'Het pand is bijkans aan het verpauperen.'

Onduidelijkheden

Maripaan Groep is niet scheutig met aanvullende informatie. Wel is duidelijk dat het pand wordt gehuurd. Ook geeft een woordvoerder aan dat er zowel in de binnen- als buitenkant van het pand wordt geïnvesteerd.

Over de invulling van de rest van het pand, kan hij niets zeggen. De komst van een fietsenstalling heeft de uitbater moeten vernemen uit de pers. Hoeveel klanten de Jumbo verwacht, hij wil niet zeggen. 'Onze collega's lezen mee.'

In een update is de reactie van Maripaan Groep op aanvullende vragen toegevoegd.

