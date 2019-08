'Roekeloze' automobilist die fietser aanreed: 'Ik was heel bang dat hij dood was'

'Met zes passagiers in een Peugeot 306, hoe had u dat bedacht? Een idioot aantal.' Verbaasd keek de officier van justitie donderdag naar de 24-jarige man uit Zuidbroek tegenover haar.

Toen hij op 21 april 2017 in Muntendam een fietser aanreed, zaten twee voetbalvrienden naast hem op de bijrijdersstoel. Achterin zaten drie maten en de vierde lag er dwars overheen.

Op weg naar feestje

De mannen waren op weg naar Veendam, waar ze wilden gaan stappen na een voetbalfeestje in Zuidbroek. De bestuurder had acht of negen glazen bier gedronken en reed volgens zijn vrienden veel te hard door de Kerkstraat in Muntendam, een dertigkilometerzone.

'Roekeloos rijgedrag', aldus de officier in de rechtbank in Assen, waar de man ruim twee jaar na de aanrijding terechtstond. Daarvoor stak de aanklaagster de hand in eigen boezem.

De fietser kwam van rechts en had geen schijn van kans die avond: hij werd gelanceerd en belandde op de motorkap van de auto. Met twaalf gebroken ribben, een klaplong en een gebroken bekken moest hij naar het ziekenhuis. Daarna pleegde de verdachte nog een misdrijf: hij zette zijn zes voetbalvrienden uit de auto en ging ervandoor.

'Paniek'

'Ik was heel bang dat hij dood was', zei de man later bij de politie. In de rechtszaal: 'Ik was zo bang en in paniek. Ik wilde alleen maar naar huis. De grootste fout die ik ooit heb gemaakt.'

Een van zijn vrienden verleende wél hulp aan de zwaargewonde 28-jarige fietser. Niet veel later werd de bestuurder thuis aangehouden. Zijn kentekenplaat lag nog op de plek van het ongeval, waardoor de politie niet lang hoefde te zoeken.

Ondanks dat door fouten bij het OM de zaak veel te lang op de plank heeft gelegen, eiste de officier tien maanden celstraf en een rijontzegging van drie jaar tegen de man uit Zuidbroek.

'U stapelde fout op fout. U reed roekeloos en veel te hard door een dertigkilometerzone. U had gedronken en reed met een zwaarbeladen auto een fietser aan. Die situatie was potentieel dodelijk.'

Opnieuw opgepakt

Alle vrienden verklaarden bij de politie dat de man eerst tussen Zuidbroek en Muntendam negentig kilometer per uur reed waar hij zestig mocht en ook in Muntendam veel te hard reed. Allemaal zeggen ze dat ze hebben geroepen dat hij minder hard moest rijden. 'Ik heb dat niet gehoord', reageerde de man in de rechtszaal.

Schoorvoetend gaf hij toe dat hij vorig jaar in juli opnieuw is gepakt voor rijden met drank op. In 2017 had hij 0,75 promille alcohol in zijn bloed, vorig jaar was het ruim 1 promille. De man is zijn rijbewijs in totaal acht maanden kwijt geweest. De officier besloot ter plekke de zaak van juli vorig jaar ook meteen af te doen.

Verdediging vraagt boete

De verdachte verklaarde dat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk in de bouw. Zijn advocaat benadrukte dat een celstraf veel te ver gaat nu de zaak zo oud is. Hij vroeg de rechtbank de man een boete op te leggen.

De uitspraak is op 29 augustus.

Lees ook:

- Automobilist laat zwaargewonde fietser én kentekenplaat na aanrijding op straat achter