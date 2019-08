Gronings gezin beleeft hachelijke momenten tijdens noodweer in Italië

Windhozen, grote hagelstenen, pittige regenbuien. Het is de laatste weken meerdere keren raak in Noord-Italië. 'Op den duur dacht ik, we moeten hier weg!', zegt de 23-jarige Richard van Bavel. Hij kampeerde in een tent aan het Gardameer.

Deze zomervakantie volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen in de serie 'Woar bistoe den?' We willen bij RTV Noord graag een beeld geven van Groningers en hun vakantie.

Richard besloot met zijn vriendin, haar broertje en zijn broer tien dagen op vakantie te gaan naar Italië. Gezellig kamperen in een tent bij het Gardameer. Maar net op die ene laatste dag van de vakantie liep het allemaal anders dan gepland.

Het ging los!

'We hebben nog een hele tijd staan kijken naar het onweer in de verte. Nou, toen dachten we: 'We gaan mooi op bed'. Maar toen ging het los!', vertelt Richard. Hij beleeft vervolgens hachelijke momenten in de tent die de weersomstandigheden maar amper kan doorstaan.

'Harde windstoten en de regen kwam met bakken uit de hemel. De doeken gingen heen en weer en het leek net alsof de tent ging opstijgen. Buiten zagen we mensen rennen van links naar rechts en op den duur dacht ik: 'Dit wordt te gek, we moeten hier weg'.'

Hij besluit samen met de anderen te schuilen in het dichtstbijzijnde toiletgebouw.

'Naast ons vielen bomen op twee tenten en auto's die ernaast stonden. In één van die tenten zat een jongen. Die is onder de boom gekomen. Hij heeft het overleefd, maar had wel een kneuzing aan zijn schouder. We hebben zelf dus echt geluk gehad', vertelt Richard.

Zorgen

Richards ouders staan op dezelfde camping, op een ander veldje in een caravan. Ook zij beleefden spannende momenten tijdens de storm. 'Dan ben je toch bezorgd en wil je weten hoe het met je kinderen gaat', zegt Christiaan van Bavel.

'Het ging echt hevig tekeer met flinke slagregen. Na afloop was het een grote chaos. Op veel plekken zag je losgeslagen tentdoeken, omgewaaide bomen en takken.'

Twee uur rijden bij het gezin vandaan, in het Italiaanse dorp Casargo aan het Comomeer, leidde het noodweer tot aardverschuiving. Daar moesten tweehonderd mensen geëvacueerd worden.

Beelden van de Italiaanse krant La Repubblica van de schade bij het Comomeer:



'We hebben het nieuws gevolgd via de media. Ook via Facebook, want we zijn lid van een groep waarin allemaal kampeerders zitten. Daarin kwamen ook veel berichten voorbij over het noodweer en pas dan besef je hoe heftig het is geweest. Dan denk je: toch blij dat we hier waren en geluk hebben gehad', vertelt Christiaan.

Andere bestemming

Door het noodweer besluit het gezin Van Bavel de vakantie te vervolgen in Kroatië. 'Daar was het mooi weer en hebben we geen last gehad van noodweer. Dus hebben we nog een paar fijne dagen gehad', besluit Christiaan.

