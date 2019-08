Oplossing onbewaakte overgang ligt klaar, maar partijen komen er nog niet uit

Er ligt een oplossing klaar voor de onbewaakte spoorwegovergang in Hoogezand, waar eerder deze week een man om het leven kwam. Toch kunnen ProRail, de gemeente en de familie Franssen, die in het huis achter de overgang woont, het nog niet eens worden.

De onbewaakte spoorwegovergang moet verdwijnen. Daar lijken de partijen het allemaal wel over eens. Maar op welke manier dat moet gebeuren, blijft voorlopig onderwerp van gesprek.

Brahmslaan of Schubertlaan?

ProRail en de gemeente Midden-Groningen willen dat het huis dat achter de overgang staat via de achterliggende Brahmslaan wordt ontsloten. Er zou een oprit richting die weg moeten komen: een plan voor ontsluiting via de Brahmslaan ligt al klaar.

Bert Franssen en zijn vrouw, die achter de spoorwegovergang wonen, zien liever een oprit via de naastgelegen Schubertlaan.

De onbewaakte spoorwegovergang bedient alleen het huis van de familie Franssen. Die hebben daar ruimte voor verschillende auto's. Ook kunnen ze een auto kwijt aan de Brahmslaan. Willen bij de grotere parkeerruimte naast hun huis komen, dan zijn ze (nu nog) aangewezen op de onbewaakte overgang.

Andere route

'De Schubertlaan is breder dan de Brahmslaan', zegt Bert Franssen, die in het huis woont. 'Wij zien liever dat we een uitrit via die weg krijgen. Anders kan het nog wel eens lastig worden als bijvoorbeeld de brandweer bij ons huis wil komen.'

Een eerdere optie wees Franssen ook van de hand. 'Het idee was om de uitrit over mijn eigen terrein te laten lopen. De lap grond is groot genoeg, maar dan houd ik alleen een oprit over.'

Variant Brahmslaan uitgewerkt

Volgens Franssen was voor hem ook het plaatsen van spoorbomen een optie. 'Voor ProRail was dat echter geen mogelijkheid', zegt hij. 'De kosten voor het plaatsen van spoorbomen zouden te hoog oplopen.'

ProRail ontkent bij monde van een woordvoerder dat spoorbomen omwille van geld geen optie zijn. 'De beste spoorwegovergang is geen spoorwegovergang' is al langer het credo van de spoorbeheerder.

'Bij een overweg met slagbomen gebeuren ook ongelukken, als mensen eromheen slalommen bijvoorbeeld. Bovendien hebben we van het ministerie geld gekregen om onbewaakte overwegen te sluiten', zegt de woordvoerder.

Schubertlaan

De ontsluiting van het huis via de Schubertlaan is volgens ProRail op 5 september onderwerp van gesprek, als ProRail en de gemeente opnieuw met elkaar om tafel zitten over de spoorwegovergang. 'Aansluitend gaan we naar de bewoners', zegt een woordvoerder van ProRail.

Gemeentelijke grond

Locoburgemeester Peter Verschuren laat weten dat de uitrit van de familie Franssen hoe dan ook over gemeentelijke grond komt te liggen.

'En beide partijen hebben we al lang laten weten dat de gemeente er graag aan meewerkt de overgang te laten verdwijnen. Het is hoe dan ook heel jammer dat dit nog speelt, zeker gezien het dodelijke incident van afgelopen maandag.'

'Geschrokken'

Verschuren is afgelopen woensdag bij de bewoners op bezoek geweest. Die zijn volgens hem geschrokken van het ongeluk.

'Vooral mevrouw Franssen is geschrokken, die heeft het ongeluk zien gebeuren. Ze zag de 92-jarige man achter het stuur zitten, vroeg zich af wat die daar deed en opeens knalt die trein tegen de auto aan. Zoiets is heftig.'

Oorzaak blijft onbekend

De politie heeft na het ongeluk onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Wat de aanleiding voor het ongeluk is geweest blijft onbekend. 'Niets daarin wijst op een technische oorzaak', zegt een woordvoerder. 'Er zijn geen technische mankementen gevonden aan de auto, noch de trein.'

Lees ook:

- 92-jarige man overleden bij botsing op onbewaakte spoorwegovergang

- Spoorwegbeheerder ProRail betreurt ongeval