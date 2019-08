Middelstumer stuit op bijzonder oorlogssouvenir: 'Een soort gastenboek'

'Je kunt het schrift het beste omschrijven als een gastenboek van een Canadese Club in Groningen tussen april en november 1945', zegt Ties Groenewold. Hij heeft het over de nieuwste aanwinst van zijn oorlogsmuseum in Middelstum.

De exacte geschiedenis van het boekje is niet goed te achterhalen. Na de bevrijding van Groningen in april 1945 hadden de Canadezen een eigen gelegenheid in de stad Groningen waarin ze konden eten en drinken en waar 's avonds dansmuziek werd gemaakt.

The Beaver Club

De Canadezen doopten deze gelegenheid om tot The Beaver Club. Vermoedelijk zat het ergens aan de zuidkant van de Grote Markt, maar ook de Lutkenieuwstraat wordt genoemd als adres. In Canadese archieven zijn nog foto's te vinden van The Beaver Club.

'Waarschijnlijk heeft het boekje bij de ingang gelegen en alle bezoekers hebben hun naam en handtekening erin gezet, sommigen zelfs compleet met hun adres', laat hij weten. 'Ik heb het nog niet helemaal geteld, maar er zouden weleens meer dan tweeduizend namen in het schrift kunnen staan', vermoedt Groenewold.

Oude huis

Het schrift waarin de namen staan bevat zo'n veertig vellen papier op A4-formaat en zijn volop beschreven met namen en soms dus ook adressen. Zoals van E.J.Keyes in Toronto. Wie het adres invult in Google Maps, ziet dat daar nog altijd een huis staat dat net wat kleiner is dan de omringende huizen. Vermoedelijk het oude huis van soldaat Keyes.

Het schrift bevat een schat aan informatie. Het zijn vermoedelijk de namen van alle Canadese bevrijders van Groningen, maar opvallend genoeg staan er ook Amerikaanse en Nederlandse namen in. Zoals Corrie Teuscher uit Amsterdam. 'Ja, dat is heel opvallend', zegt Groenewold.

'Er staan veel namen tussen van vrouwen uit Amsterdam en Den Haag. Deze club was voor Canadezen. Nederlanders hadden normaal gesproken geen toegang, maar er was toch altijd een speciale verhouding tussen geallieerde soldaten en Nederlandse vrouwen.'

Marktplaats

Wat er na het vertrek van de Canadezen met het gastenboek is gebeurd is onduidelijk. Via verschillende eigenaren is het uiteindelijk op Marktplaats terechtgekomen, waar de oorlogsverzamelaar het onlangs op de kop wist te tikken.

Het boekje krijgt een prominente plaats in de museumvitrine die is gewijd aan de bevrijding. Wie het schrift van dicht bij wil bekijken moet nog even geduld hebben. Het museum in Middelstum is weer open op zaterdag 24 augustus en in het weekend van 14 en 15 september.

